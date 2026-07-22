Un incendiu de proporții din centrul Spaniei se apropie de orașul Soria, iar autoritățile iau în calcul evacuarea unor cartiere aflate la doar câțiva kilometri de flăcări. Premierul Pedro Sanchez a vizitat zona afectată și a avertizat că 2026 riscă să devină unul dintre cei mai dezastruoși ani din istoria țării în ceea ce privește incendiile de vegetație.

Un incendiu de amploare izbucnit în provincia Guadalajara se extinde rapid și amenință orașul Soria, cu aproximativ 150.000 de locuitori.

Premierul Pedro Sánchez s-a deplasat miercuri în regiunea afectată și a declarat că toate datele indică faptul că 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai dezastruoși ani din istoria Spaniei din punctul de vedere al incendiilor de pădure.

De la începutul anului, autoritățile spaniole au înregistrat 22 de incendii majore de vegetație. Până în prezent, aproximativ 126.000 de hectare de pădure și vegetație au fost distruse de flăcări, o suprafață de aproape trei ori mai mare decât cea afectată în aceeași perioadă a anului trecut.

Numai incendiul din Guadalajara a mistuit deja aproximativ 32.000 de hectare și se apropie de dimensiunea celui mai mare incendiu înregistrat anul trecut în Spania, când au ars aproximativ 37.000 de hectare.

Sute de pompieri și militari luptă cu un front de flăcări de 120 de kilometri

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați aproximativ 670 de pompieri, peste 400 de militari, precum și zeci de avioane și elicoptere specializate, care transportă apă din lacurile de acumulare pentru a limita extinderea focului.

Intervenția este însă extrem de dificilă, în condițiile în care frontul continuu al incendiului se întinde pe aproximativ 120 de kilometri.

Pompierii își concentrează eforturile în apropierea orașului Soria, unde flăcările au ajuns la aproximativ cinci kilometri de unele cartiere. Locuitorii din zonele aflate în pericol au fost avertizați că evacuarea ar putea deveni necesară dacă incendiul continuă să avanseze.

Pompierii înregistrează progrese împotriva unui incendiu de vegetație de lângă Madrid

Între timp, pompierii care se luptă cu un incendiu de vegetație major, izbucnit la nord-est de capitala Spaniei, au raportat marți un prim progres semnificativ după cinci zile de intervenții, informează DPA.

„Începem să vedem lumina de la capătul tunelului”, a declarat Emiliano Garcia-Page, președintele guvernului regional din Castilla-La Mancha. Eforturile depuse în timpul nopții trecute de peste 600 de pompieri și membri ai echipelor de intervenție ''au oprit practic'' extinderea incendiului spre Soria, capitala acestei provincii, a precizat oficialul spaniol.



Acel incendiu de vegetație, care arde începând de joi la aproximativ 60 de kilometri nord-est de Madrid, s-a extins rapid și a stârnit îngrijorări ample. Aproximativ 1.200 de persoane au fost evacuate din peste 30 de localități amenințate de flăcări.



Autoritățile din Spania au estimat că incendiul a devastat 29.000 de hectare. Presa spaniolă a relatat că sutele de pompieri au beneficiat, în anumite momente, de sprijinul oferit de aproape 50 de aeronave și elicoptere specializate în stingerea incendiilor.

În paralel, alte incendii de vegetație sunt active în mai multe regiuni ale Spaniei. În provincia Teruel, peste 570 de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor.



Temperaturile ridicate și vânturile puternice au îngreunat eforturile pompierilor pe parcursul ultimelor zile. Marți, Spania a intrat în cel de-al treilea val de căldură din această vară, deși serviciul național de meteorologie, AEMET, estimează că acesta va avea o durată de doar aproximativ trei zile.

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Spania, Portugalia și alte țări europene s-au confruntat cu o serie de incendii de vegetație majore în săptămânile recente. În Portugalia sunt înregistrate mai multe focare active, iar în Italia, un incendiu de amploare din Sicilia se apropie de zone locuite, punând în alertă autoritățile locale.



Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS), incendiile de vegetație au distrus deja peste 115.000 de hectare de teren în Spania de la începutul anului curent.

Incendii de pădure au izbucnit și în Franța

Luni după-amiază, pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o tabără de romi situată într-o zonă împădurită de la periferia orașului Nantes, în vestul Franței.



Potrivit cotidianului regional Ouest-France, incendiul a pornit de la un automobil care a luat foc, iar flăcările s-au răspândit apoi foarte repede și au cuprins pădurea din apropiere, precum și rulotele și vehiculele persoanelor care trăiau în acea tabără.



Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați.

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Editor : C.A.