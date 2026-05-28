Flota „verde” a Comisiei Europene îi frustrează pe oficialii UE: Mașinile electrice trebuie reîncărcate între Bruxelles și Strasbourg

Oficiali ai Comisiei Europene s-au plâns că deplasările regulate dintre Bruxelles și Strasbourg au devenit tot mai frustrante după introducerea mașinilor electrice în flota instituției, deoarece vehiculele trebuie oprite pe drum pentru reîncărcare. Potrivit POLITICO, unele călătorii ajung să dureze chiar și șapte ore, iar nemulțumirile au fost discutate inclusiv în reuniunile comisarilor europeni.

Vehiculele electrice introduse în 2022, ca parte a eforturilor ecologice ale Comisiei Europene, pun la încercare răbdarea comisarilor pe drumul lung către Strasbourg. Comisarii europeni sunt nemulțumiți că deplasările către Strasbourg implică o oprire într-o benzinărie din Luxemburg pentru a reîncărca vehiculele electrice, ale căror baterii nu reușesc să acopere dintr-o singură încărcare cei 440 de kilometri dintre Bruxelles și Strasbourg.

Pauza de pe marginea drumului a devenit o sursă tot mai mare de iritare pentru o parte dintre membrii echipei Ursulei von der Leyen, au declarat pentru POLITICO oficiali din cabinetele a trei comisari, în condițiile în care flota „verde” a executivului european se chinuie să facă traseul regulat până la Parlamentul European fără oprire.

Mașinile, puse la dispoziție de Comisie pentru a-i transporta pe comisarii europeni la îndatoririle oficiale, trebuie conectate timp de aproximativ 20-30 de minute la stațiile de încărcare de pe marginea drumului, transformând o călătorie deja lungă, de cinci ore, într-un drum și mai obositor, au spus oficiali din opt cabinete diferite.

Nemulțumirile lor reflectă criticile formulate de grupuri politice și lobby-ul industriei auto, care susțin că executivul european forțează tranziția verde într-un ritm mai rapid decât permit obiceiurile consumatorilor sau infrastructura de încărcare.

Flota electrică face parte din eforturile Comisiei de a-și „înverzi” operațiunile, o inițiativă lansată în 2022, în timpul primului mandat al Ursulei von der Leyen, și reconfirmată în decembrie anul trecut, pentru ca cele 128 de vehicule să fie complet fără emisii până în 2027.

Aproximativ 80% din flotă este acum electrică, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei și include modele BMW de dimensiuni mari, nepotrivite pentru drumuri lungi fără reîncărcare, a spus un alt oficial. Comisia nu a confirmat modelul exact al vehiculelor folosite.

Comisia Europeană a făcut deja concesii în privința țintelor de emisii pentru producătorii auto europeni, permițând toate tipurile de motorizări și după 2035, atât timp cât mărcile folosesc mecanisme de compensare climatică. Însă această relaxare nu a ajuns încă și la propriii oficiali.

De ce evită trenul comisarii UE

Problema opririlor pentru încărcare a fost ridicată în cadrul unei reuniuni a Colegiului Comisarilor organizate la începutul acestui an, a spus un alt oficial, după ce unul dintre comisari s-a plâns de inconvenientele vehiculelor electrice. Acestora li s-a spus să discute problema cu comisarul pentru buget, Piotr Serafin, responsabil de administrație.

Alternativa la oprirea pentru încărcare este rularea foarte lentă pe autostradă pentru a economisi bateria. „Dar nu funcționează cu adevărat”, a declarat un oficial care lucrează pentru un comisar iritat, sub protecția anonimatului, la fel ca ceilalți citați în articol. În aceste condiții, drumul poate dura chiar și șapte ore, a spus un alt oficial.

Comisarii evită să meargă cu trenul la Strasbourg deoarece ar putea avea nevoie să poarte convorbiri telefonice sensibile pe drum, a explicat un oficial din echipa unui alt comisar nemulțumit. Însă aceștia sunt la fel de deranjați și de opririle pentru încărcare, uneori târziu în noapte, după săptămâni lungi de sesiuni plenare, când tot ce își doresc este să revină la Bruxelles.

Un comisar pare să fi găsit însă o soluție alternativă: trei oficiali au declarat că maghiarul Olivér Várhelyi a mers uneori la Strasbourg într-o dubă împreună cu echipa sa, renunțând la mașina oficială. Cabinetul lui Várhelyi nu a răspuns solicitării POLITICO pentru comentarii.

Nici Ursula von der Leyen nu se confruntă cu această problemă a mașinilor electrice. Vehiculul președintei Comisiei trebuie să fie blindat din motive de securitate, a spus un oficial, adăugând că în prezent nu există un model electric blindat potrivit.

Comisia Europeană urmează să prezinte în luna iulie mult-așteptatul său plan de electrificare, după ce pachetul a fost amânat față de termenul inițial, stabilit pentru jumătatea lunii iunie. Ca parte a planului, executivul european este așteptat să anunțe ceea ce oficialii descriu drept o „țintă ambițioasă”.

Pachetul a fost anunțat pentru prima dată în aprilie de Ursula von der Leyen, ca parte a eforturilor mai ample ale Uniunii Europene de reducere a dependenței de combustibili fosili în urma crizei din Orientul Mijlociu.

„Trebuie, de asemenea, să accelerăm electrificarea economiei noastre, a operațiunilor industriale, a modului în care ne încălzim locuințele și a mobilității noastre”, declara atunci președinta Comisiei Europene.

Editor : M.I.