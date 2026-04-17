Live TV

Fluxul de petrol rusesc spre Ungaria, prin conducta Drujba, ar putea fi pornit săptămâna viitoare, anunță Peter Magyar

Data actualizării: Data publicării:
Conducta Drujba. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Fluxul de petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia prin secţiunea ucraineană a conductei Drujba ar putea fi reluat săptămâna viitoare, a declarat vineri câştigătorul alegerilor parlamentare ungare Peter Magyar, citat de Reuters.

Ungaria şi Slovacia nu mai primesc petrol prin această conductă de pe 27 ianuarie, în urma a ceea ce Ucraina afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut că reparaţiile necesită timp, scrie Agerpres.

Dar premierul ungar în exerciţiu Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico au susţinut de partea lor că Ucraina a tergiversat repararea conductei într-o acţiune de şantaj împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

După oprirea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba, Orban a blocat un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina şi un nou pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei. Dar premierul naţionalist ungar a pierdut duminică alegerile în faţa conservatorului pro-european Peter Magyar.

Odată ce Orban a pierdut alegerile, Zelenski a promis încheierea reparaţiilor şi repunerea în funcţiune a conductei până la sfârşitul acestei luni. La rândul său, viitorul premier ungar Peter Magyar a declarat vineri că, pe baza informaţiilor primite de la grupul petrolier ungar MOL, conducta Drujba ar urma să fie repusă în funcţiune de Ucraina chiar de săptămâna viitoare.

Pe de altă parte, Magyar a semnalat că guvernul pe care-l va conduce nu intenţionează să renunţe la petrolul rusesc, contrar politicii UE de diminuare şi în final de eliminare a importurilor energetice din Rusia.

Directorul general al companiei MOL, Zsolt Hernadi, se va deplasa în Rusia pentru a discuta despre achiziţiile de petrol. „Vor discuta mai multe chestiuni şi cu siguranţă vor aborda faptul că nu este suficient să fie repornită conducta, întrucât este nevoie şi de petrol”, a semnalat Peter Magyar. „Vor trebui să discute dacă Ungaria se poate aştepta la o aprovizionare fără întreruperi cu petrol, în pofida evenimentelor în desfăşurare”, a adăugat el.

Prin sancţiunile impuse Rusiei, UE a decis deja sistarea importurilor de petrol rusesc transportat pe cale maritimă, dar a făcut o excepţie pentru petrolul livrat prin conducte, întrucât Ungaria şi Slovacia sunt lipsite de ieşire la mare şi se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Descarcă aplicația Digi Sport
