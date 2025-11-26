FMI, acord de 8,2 miliarde de dolari cu Kievul. Iuliia Svîrîdenko: „Ucraina își demonstrează capacitatea de a gestiona riscurile”

Live TV

Data publicării:
Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, lors de sa visite officielle à Washington
Foto: Kristalina Georgieva (dr) și Volodimir Zelenski (st). Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

FMI a anunțat miercuri că a ajuns la un acord privind un pachet de sprijin în valoare de 8,2 miliarde de dolari pentru Ucraina, în contextul în care țara continuă să se confrunte cu devastarea economică cauzată de invazia Rusiei. Între timp, Kremlinul a declarat miercuri că negocierile pentru încheierea războiului sunt în curs și „serioase”, confirmând vizita de săptămâna viitoare a trimisului special al SUA, Steve Witkoff, la Moscova, anunță France24.

 Fondul Monetar Internațional a anunțat că a ajuns la un acord la nivel de personal privind un nou program de 8,2 miliarde de dolari pe patru ani pentru Ucraina, în contextul în care țara se confruntă cu presiuni fiscale crescânde în timpul războiului.

Prim-ministrul ucrainean Iuliia Svîrîdenko a declarat că acordul cu Fondul Monetar Internațional demonstrează că economia țării sale este rezistentă în ciuda războiului cu Rusia și s-a angajat să continue reformele și lupta împotriva corupției.

„În primul rând, FMI a confirmat rezistența economiei ucrainene”, a scris ea pe Telegram. „În ciuda loviturilor primite de sectoarele energetic și al infrastructurii, economia funcționează, iar Ucraina demonstrează capacitatea sa de a gestiona riscurile și de a menține stabilitatea în cele mai dificile condiții”.

Svîrîdenko a declarat că guvernul său pregătește un buget pentru 2026 în cadrul FMI și s-a angajat să urmărească prioritățile existente în materie de stabilitate macroeconomică, sustenabilitate a datoriei, transparență și instituții puternice.

„Suntem gata să continuăm punerea în aplicare a politicilor de combatere a economiei subterane, de combatere a corupției și de consolidare a guvernanței sectorului public”, a scris ea.

Între timp, Kremlinul a declarat că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt în curs și „serioase”, iar trimisul special al SUA, Steve Witkoff, urmează să viziteze Rusia săptămâna viitoare.

„Procesul este în curs, procesul este serios”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, unui reporter al televiziunii de stat, adăugând că „mulți oameni” vor încerca să „zădărnicească” negocierile. 

