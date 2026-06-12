FMI face un nou pas pentru susținerea Ucrainei: sute de milioane de dolari vor ajunge la Kiev

Fondul Monetar Internațional (FMI) a acceptat să elibereze următoarea tranșă a împrumutului acordat Ucrainei, în valoare de aproape 700 de milioane de dolari. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Bloomberg, citând surse familiarizate cu problema. Acordul necesită încă aprobarea Consiliului Executiv al FMI, care se așteaptă să examineze problema luna viitoare.

Sursele au declarat că FMI și guvernul ucrainean au ajuns la un acord la nivel de personal, deschizând calea pentru ca Ucraina să primească următoarea tranșă de aproape 700 de milioane de dolari.

Conform raportului, progresul a fost realizat după săptămâni de negocieri în cadrul recentei misiuni a FMI la Kiev.

Una dintre problemele cheie care necesitau un compromis se referea la proiectul de lege privind impozitarea coletelor internaționale, ca parte a eforturilor de reducere a dimensiunii economiei subterane din Ucraina. Conform surselor, FMI a acceptat să permită Ucrainei să amâne adoptarea legislației până în iulie, oferind efectiv parlamentarilor timp suplimentar pentru a-și îndeplini angajamentul.

Următoarea rundă de discuții între FMI și Ucraina nu este preconizată să aibă loc înainte de septembrie.

Acesta este al doilea program de împrumut al FMI pentru Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, de acum mai bine de patru ani.

Conform informațiilor furnizate de Ukrinform, o misiune a FMI și-a început activitatea în Ucraina pe 27 mai.

Deși Rusia s-a dovedit a fi unul dintre puținii câștigători ai recentelor perturbări de pe piața mondială a petrolului, pe fondul conflictului din Iran, acest lucru nu este suficient pentru a compensa efectele sancțiunilor și ale izolării, a declarat pentru Euronews directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva.

După doi ani de performanțe solide, determinate de trecerea la o economie de război, situația economică a Rusiei se deteriorează, a declarat Georgieva.

Editor : C.A.