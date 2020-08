Focar de COVID la un abator din Scoția unde lucrează sute de români. Situație complicată pentru unii dintre ei

Focar de coronavirus la un abator de pui din Scoția, unde 17 persoane au testat pozitiv. Toți cei 900 de angajați ai unității de procesare a cărnii au primit ordin de auto-izolare, iar abatorul va rămâne închis până la sfârșitul lunii. Premierul scoțian nu a exclus o posibilă carantină locală în zona în care se află abatorul de pui dacă numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 va crește. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, la abatorul de pui din Scoția, unde au fost înregistrate îmbolnăvirile, lucrează și cetățeni români.

Cristian, angajat român la Fabrica din Perthshire: Sunt deja vreo 17 cazuri. Acum urmează să fim toți testați, sperând, suntem cel puțin 4-5 sute de români în fabrică, numai că vreo 40 la sută din angajați lucrează cu agenția și cei care lucrează cu agenția au fost trimiși acasă, anunțați că două săptămâni nu vor lucra, va fi fabrica închisă și nu vor fi platiți și nici chiar testați în momentul de față, față de noi, cei care lucrăm la fabrică, că avem contract cu fabrica.

Singura lor posibilitate, le-a spus agenția, e să își ia concediu ca să primească niște bani. Mulți au început să plece, o chestie și mai nasoală, cei fără contract au început să plece din țară, nu au fost testați

Reporter: E vreun român printre cei 17?

Cristian: Neoficial, ce am auzit, ce se aude, am înțeles că sunt doi români. Mie îmi este milă de cei care sunt cu agenția, unii plătesc și 60-70 de lire chiria și nu au bani, sunt unii care abia au venit din țară, au stat două săptămâni în carantină până să înceapă munca, au început de 2-3 zile și li s-a spus să stea acasă. Și nu am auzit nimic oficial de la consulat să se implice aici.

Editor web: Liviu Cojan