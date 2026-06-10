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Fortăreața Europa face planuri pentru apărarea fără SUA: scenariul coalițiilor NATO regionale, care ar funcționa și fără Articolul 5

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Toy tank model on map of Europe Union.
Foto: Profimedia

Oficialii europeni ai NATO analizează o serie de propuneri privind modul în care Europa se poate apăra împotriva unui atac rusesc fără sprijin american. Până de curând, Statele Unite erau considerate atât de dominante și indispensabile în cadrul alianței, încât chiar și discutarea planurilor de contingență despre o luptă fără ele era un subiect tabu. Majoritatea aliaților europeni au fost profund reticenți în a-și asuma riscul de a-l înstrăina pe președintele Donald Trump, de a oferi Washingtonului un motiv pentru a retrage trupele și echipamentele sau de a submina descurajarea semnalând că au îndoieli cu privire la coeziunea NATO, potrivit The Times.

Totuși, campania de presiune maximă a lui Trump pentru anexarea Groenlandei, eforturile sale de a-i constrânge pe europeni să se alăture atacului său asupra Iranului și decizia sa de a anula desfășurarea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune și a câtorva mii de soldați în Europa au început să încline balanța, potrivit oficialilor din mai multe capitale.

Un număr tot mai mare de guverne europene analizează acum cum să facă față unui scenariu în care SUA ar putea paraliza efectiv NATO într-o criză, refuzând să activeze clauza sa totemică de apărare reciprocă prevăzută la Articolul 5.

Marta Prochwicz Jazowska, cercetătoare în domeniul politicilor la think tank-ul Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), a declarat: „Europenii văd ce se întâmplă în SUA și se tem că SUA ar putea să nu vină să ne sprijine... Teama este că, dacă nu avem un răspuns mai bun, mai concentrat, [un atac rusesc] va fi tratat doar ca un mic război regional, iar asta înseamnă moartea NATO și a Uniunii Europene, din punct de vedere politic și simbolic.”

Stând în Polonia, aceasta nu este o ipoteză pentru mine. Mă ține trează noaptea. Nu aș vrea ca unul dintre statele baltice să fie angajat militar de unul singur cu Rusia. Aș vrea să existe un mecanism [de apărare reciprocă] fără a fi nevoie să așteptăm două săptămâni pentru Articolul 5”, a completat ea.

În ultimele săptămâni, guvernele și instituțiile europene au studiat o serie de rapoarte care abordează două întrebări fundamentale: cum se pot baza aliații unii pe alții pentru a lansa un răspuns defensiv decisiv fără SUA și cum ar putea purta război fără capacitățile americane care stau la baza planificării militare a NATO.

Se înțelege că statele nordice și Franța au început deja, în liniște, discuții interne pe aceste teme anul trecut. În ultimele luni, Germania și Polonia, care anterior se concentraseră pe menținerea implicării SUA în NATO, au devenit, de asemenea, considerabil mai active în examinarea opțiunilor de rezervă, potrivit diplomaților.

Chiar și în statele baltice, care consideră SUA un garant existențial al securității lor, unii oficiali încep să ia în considerare aceste probleme.

Acestea sunt, de asemenea, un subiect de dezbatere aprinsă „pe coridoarele” sediului NATO, deși până acum doar într-un mod informal.

Asta reflectă scepticismul crescând în rândul electoratului european că SUA le-ar veni în apărare în cazul unui atac rusesc și disponibilitatea de a adopta măsuri radicale, cum ar fi dezvoltarea de arme nucleare.

Doar 35% dintre britanici, 27% dintre germani, 22% dintre suedezi și 20% dintre danezi erau „foarte” sau „destul de” încrezători că SUA le vor veni în ajutor în cazul în care țările lor ar fi atacate, potrivit unui sondaj realizat în 12 țări, publicat miercuri de ECFR.

Între timp, 65% dintre polonezi și 56% dintre suedezi au declarat că ar sprijini fie provizoriu, fie ferm un efort de construire a unui arsenal atomic național.

Marea Britanie a fost descrisă pe scară largă ca o excepție, demonstrând puțină disponibilitate de a se implica în această planificare de contingență.

Ed Arnold, consilier senior în domeniul apărării la firma de consultanță D Group și cercetător asociat senior la think tank-ul Royal United Services Institute (Rusi), a declarat că aliații Marii Britanii sunt din ce în ce mai „exasperați” de automulțumirea regatului.

„Pentru Regatul Unit, este aproape ca și cum ar trebui să învățăm din nou cum să gândim strategic, pentru că aproape am externalizat asta americanilor”, a spus el.

„Ne aflăm într-o situație foarte dificilă, pentru că de fiecare dată când am făcut o analiză [strategică], primul bilețel Post-it care apare pe tablă spune «Supremația SUA», iar apoi NATO este pe locul doi. Nu a trebuit niciodată să ne gândim la o lume în care angajamentul SUA să fie redus nu doar față de Europa, ci și față de Regatul Unit”, a mai spus specialistul.

Mai multe grupuri de experți, inclusiv o serie de generali în retragere, lucrează la planuri pentru apărarea independentă a Europei și au început să publice primele sugestii în ultimele săptămâni.

S-a discutat mult despre un document „radical” al ECFR, scris de Prochwicz Jazowska și colegii săi germani, Jana Puglierin și Rafael Loss, care susține că aliații europeni sunt prinși într-un „NATO al lui Schrödinger”, cu SUA prezente și absente simultan.

Acesta pledează pentru crearea unui mecanism de contingență pentru organizarea apărării Europei în jurul unor coaliții regionale care ar utiliza cele trei Comandamente ale Forțelor Comune existente ale NATO, care acoperă Nordul Îndepărtat și țările nordice, sectorul central al flancului estic de la statele baltice până la Alpi, precum și sudul Europei și Marea Mediterană.

Aceste coaliții și structurile lor de comandă NATO ar fi activate automat cu puteri clare „pre-delegate” dacă un membru ar fi atacat, chiar și fără Articolul 5, și ar putea eventual să includă parteneri din afara alianței, cum ar fi Ucraina.

Documentul sugerează că europenii ar putea riposta pe teren inamic, cum ar fi Kaliningradul, o semi-exclavă rusească din sudul Mării Baltice, între Lituania și Polonia, sau chiar ar putea ocupa porțiuni din teritoriul rusesc ca „monedă de schimb” pentru a negocia sfârșitul conflictului.

Mai controversat, propune ca o „coaliție de hedging nuclear” formată din state non-nucleare, precum Germania, Polonia, Suedia sau Ucraina, să partajeze tehnologii nucleare și să ajungă la pragul de a putea achiziționa arme atomice.

Conform acestui „plan Z” de ultimă instanță, capacitatea ar fi un avertisment tacit pentru Rusia că ar risca să se confrunte cu mai multe state europene înarmate nuclear dacă ar lansa unul dintre focoasele sale nucleare.

Prochwicz Jazowska a spus că este inconfortabil, dar necesar, să înceapă să se organizeze unele dintre aceste dezbateri în public. „Conversațiile pot deveni cu adevărat emoționale”, a spus ea. „[Oficialii] vor spune: «Nu puteți vorbi despre aceste lucruri în public». Dar nu ne putem permite luxul de a sta pur și simplu și de a spera la ce e mai bun. Trebuie să ne pregătim.”

Un studiu publicat luna trecută de Rusi și alte câteva grupuri europene de experți în domeniul apărării, supervizate de fostul președinte finlandez Sauli Niinisto, a prezentat idei similare pentru crearea unei alianțe sub-NATO a celor mai puternici și importanți actori militari din punct de vedere strategic ai Europei, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia și statele nordice și baltice.

Arnold, care a fost unul dintre autorii principali, a spus că este încrezător că această coaliție ar putea învinge în mod realist o incursiune rusească chiar și cu o asistență minimă a SUA, cum ar fi informațiile și datele de țintire.

„Cred că putem conduce procesul decizional european doar cu aceste țări și ar trebui să fim mai pregătiți să facem acest lucru”, a afirmat el. „Putemne concentrăm asupra treimii europene asupra a NATO care contează și să obținem un consens în jurul acestor idei.”

„Aceste lucruri nu trebuie întotdeauna convenite prin ceremonii mari de semnare la nivel NATO. Ele pot fi doar diviziuni de facto ale muncii, britanicii spunând «Ne vom concentra pe nord», în timp ce polonezii și germanii se ocupă de est”, a completat el.

Cu toate acestea, un fost oficial de rang înalt din cadrul NATO, care rămâne în continuare bine conectat cu factorii de decizie de rang înalt din cadrul alianței, a declarat că, deși a acordat o atenție deosebită acestor propuneri, e reticent în legătură cu reformarea instituțiilor alianței.

El a subliniat că NATO a demonstrat în trecut că este capabilă de o mare flexibilitate într-un timp scurt și a spus că ar putea fi mai ușor să se improvizeze un răspuns european la o invazie rusească decât să se creeze o arhitectură elaborată în prealabil.

„Nu cred că ne putem pregăti în detaliu pentru acest scenariu”, a spus el. „Niciun ambasador NATO nu va intra în această conversație [oficială]. Dar conversația are loc non-stop pe coridoarele NATO. Putem fi puțin mai încrezători în capacitatea organizației de a ateriza în picioare, ca o pisică.”

Editor : Ș.R.

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