Forţele navale ale Germaniei iau în calcul un posibil rol în Strâmtoarea Ormuz, anunță Boris Pistorius

Germania se află deja în faza de planificare concretă a unei posibile desfăşurări navale în Strâmtoarea Ormuz, a declarat duminică ministrul german al Apărării Boris Pistorius, pe fondul tensiunilor în creştere în regiune, potrivit dpa, citată de Agerpres.

„Suntem în faza de planificare. Analizăm toate posibilităţile, inclusiv posibilii parteneri şi modul în care ar putea fi structurată o astfel de operaţiune”, a afirmat Pistorius într-o intervenţie la postul public de televiziune ARD, adăugând că „şi-ar da o bilă neagră” dacă astfel de pregătiri nu ar fi deja în curs.

Ministrul german al Apărării a ţinut să precizeze că această planificare se află totuşi într-un stadiu incipient. Printre condiţiile prealabile pentru orice desfăşurare de forţe în Strâmtoarea Ormuz s-ar număra un armistiţiu durabil, un cadru juridic în conformitate cu dreptul internaţional şi un mandat din partea Bundestag-ului (camera inferioară a parlamentului), a afirmat el. „Suntem încă departe de asta!”.

Referitor la viitoarea posibilă expediţie, Pistorius a subliniat capacităţile navale ale Germaniei în domeniul dezamorsării minelor, indicând că ţara sa joacă în mod tradiţional un rol de frunte în cadrul NATO în acest domeniu.

Astfel, implicarea Germaniei nu ar fi doar simbolică sau de natură să transmită doar semnale politice, ci ar viza de-a dreptul asigurarea libertăţii de navigaţie în regiune, a subliniat ministrul german al apărării

„Întotdeauna am spus că acesta nu este războiul nostru, dar suntem afectaţi de consecinţele sale”, a remarcat Boris Pistorius.

În acelaşi timp, Pistorius a recunoscut că o posibilă misiune ar obliga forţele maritime germane să-şi reordoneze priorităţile în privinţa altor sarcini, precizând: „Nu putem folosi echipamentul nostru decât într-un singur loc”.

El a descris situaţia din Strâmtoarea Ormuz ca fiind în prezent imprevizibilă, cu peste 20 de atacuri raportate asupra unor nave comerciale.

Pistorius a mai spus că nu-şi poate imagina securizarea acestei căi navigabile importante pentru economia mondială fără o implicare a SUA, argumentând că Washingtonul cunoaşte cel mai bine situaţia din regiune. A nu implica SUA în această misiune de protejare a libertăţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz ar constitui o „mişcare nechibzuită şi un semnal greşit din punct de vedere politic”, mai consideră el.

