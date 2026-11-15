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Forțele UE au interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă rusă. Anunțul făcut de Kaja Kallas

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Flota fantomă
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Forțele Uniunii Europene au abordat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că face parte din flota fantomă a Rusiei, folosită de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol. Potrivit șefei diplomației europene, Kaja Kallas, verificările au confirmat că nava MV Midag naviga sub pavilion fals. Anunțul vine înaintea aprobării unui nou pachet de sancțiuni europene care vizează inclusiv companiile și entitățile ce sprijină această rețea, potrivit Euronews.

Militarii implicați în operațiunea „Irini” au abordat petrolierul vineri, în Marea Mediterană, a precizat Kallas într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Oficialul european a distribuit și imagini care par să surprindă intervenția forțelor UE.

„UE va continua să perturbe activitatea flotei fantomă a Rusiei pe mare și prin mijloace diplomatice”, a transmis Kaja Kallas.

Aceasta a adăugat că miniștrii de externe ai statelor membre urmau să aprobe luni noi sancțiuni împotriva Rusiei, care vor viza „băncile, cumpărătorii și companiile care susțin flota fantomă”.

Moscova folosește această rețea de petroliere pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse exporturilor de petrol. Navele recurg la structuri complexe de proprietate, înregistrări sub pavilioane de conveniență și alte metode prin care este ascunsă originea încărcăturilor transportate.

Petrolierele suspectate că fac parte din această rețea au mai fost verificate de forțele europene. În luna august, militarii din cadrul operațiunii „Irini” au inspectat petrolierul MV Sun pentru a verifica pavilionul sub care naviga. O acțiune similară a avut loc și la începutul lunii, când a fost vizată nava MV Toa Payoh.

Lansată în martie 2020, operațiunea „Irini” a avut inițial misiunea de a contribui la aplicarea embargoului ONU asupra armelor impus Libiei, în contextul celui de-al doilea război civil libian.

Mandatul său includea combaterea traficului ilegal de arme, colectarea de informații privind contrabanda cu petrol, contribuția la combaterea traficului de persoane și instruirea instituțiilor libiene responsabile de aplicarea legii și de operațiunile de căutare și salvare.

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În octombrie, mandatul operațiunii a fost prelungit până la 31 martie 2029. Printre obiectivele misiunii se numără protejarea intereselor Uniunii Europene în Marea Mediterană și continuarea contribuției la pacea și stabilitatea din Libia.

Totodată, operațiunea a primit responsabilități suplimentare pentru a contribui la limitarea activității flotei fantomă a Rusiei. Marea Mediterană este considerată o zonă importantă de tranzit și transfer pentru navele implicate în această rețea.

Editor : C.A.

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