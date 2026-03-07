Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027

Partidul polonez de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) l-a desemnat pe fostul ministru al educaţiei, Przemyslaw Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor, a anunţat sâmbătă liderul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski.

Jaroslaw Kaczynski, co-fondator al PiS, a afirmat după conferinţa de la Cracovia a formaţiunii că partidul trebuie să câştige alegerile, iar Przemyslaw Czarnek este omul potrivit pentru a-l înlocui la conducerea guvernului polonez pe actualul premier, pro-europeanul Donald Tusk.

Czarnek, profesor de drept, este cunoscut ca adept al unei linii dure în cadrul partidului populist de dreapta care a guvernat Polonia din 2015 până în 2023. În 2020, el a afirmat că homosexualii, bisexualii şi transsexualii „nu sunt egali cu oamenii normali”; ulterior, şi-a cerut scuze.

Sâmbătă, în discursul rostit după nominalizare, Czarnek a condamnat guvernul condus de Donald Tusk pentru că îi îndepărtează de ţara lor pe polonezii obişnuiţi.

„Noi vrem să avem grijă de Polonia autentică, adevărata Polonie, pe care vrem să o redăm poporului polonez, astfel încât polonezul normal, obişnuit să poată fi din nou cetăţean al propriului său stat”, a spus el conform agenţiei de presă PAP, preluată de dpa și Agerpres.

Miza pe Czarnek sugerează că PiS speră să atragă voturi de la Confederaţia, formaţiunea de extremă dreapta condusă de antisemitul Grzegorz Braun, apreciază dpa. Întrebat recent ce părere are despre o coaliţie cu extremiştii de dreapta, Czarnek a răspuns că „orice este posibil”.

PiS este cotat în sondajele de opinie cu circa 22% din preferinţele electoratului polonez. Kaczynski mai are încă un rol proeminent între conservatorii din Polonia.

