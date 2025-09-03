Live TV

Fostul premier britanic Boris Johnson critică modul în care Putin a fost primit în Alaska: „Dezgustător. Ucraina a fost nedreptățită"

boris johnson face cu mana
Boris Johnson. Foto: Profimedia

Boris Johnson a criticat dur gestul lui Donald Trump de a întinde covorul roșu pentru președintele rus Vladimir Putin. Fostul prim-ministru britanic, un susținător fervent al Ucrainei, a declarat marți, într-un interviu, că, deși președintele SUA a avut dreptate să încerce să pună capăt războiului din Ucraina, summitul lui Trump cu Putin din Alaska a fost „de-a dreptul revoltător”. Johnson a criticat anterior Europa pentru că nu a avut „curajul” să susțină pe deplin Ucraina sub președinția lui Joe Biden, arată Politico.

„Ucraina este complet nevinovată și nedreptățită”, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru GB News. „Știm cu toții că a fost dezgustător să-l vedem pe Putin primit astfel în America. Știm cu toții asta”.

 Johnson a punctat însă că Trump „a continuat să trimită arme Ucrainei, ceea ce este cel mai important lucru”.

Președintele american l-a găzduit pe liderul rus în Alaska, luna trecută, pentru un summit privind soluționarea războiului din Ucraina, Putin fiind întâmpinat cu un survol militar și un covor roșu. Discuțiile s-au încheiat fără un acord.

Johnson a criticat anterior Europa pentru că nu a avut „curajul” să susțină pe deplin Ucraina sub președinția lui Joe Biden. El a susținut că economia Rusiei rămâne periculoasă și că războiul declanșat de invazia Ucrainei s-ar putea încheia până în decembrie.

„Putin se află într-o poziție mult mai slabă decât se spune”, a susținut fostul premier. „Se observă o reducere de 10% a producției de benzină a Rusiei. Se înregistrează penurie de combustibil. Inflația este în creștere”.

El a adăugat: „Dacă Donald Trump exercită presiunea pe care o poate exercita și este apoi susținut de Marea Britanie și Europa, cred că poate avea loc o schimbare reală și cred că acest război s-ar putea încheia până la sfârșitul anului”.

