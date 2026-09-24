Fostul premier Tony Blair îi cere lui Andy Burnham să pregătească revenirea Marii Britanii în UE

Tony Blair îi cere premierului britanic Andy Burnham să stabilească drept obiectiv public revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană în următorii 10 ani, cu condiția ca blocul comunitar să treacă printr-un proces de reformare. Propunerea apare într-un nou raport al Institutului Tony Blair, în contextul unei dezbateri tot mai intense la Londra privind relația cu UE și efectele economice ale Brexitului, anunță The Independent.

Raportul, intitulat „Beyond Leave and Remain: A Path to Rejoining a Reformed Europe” („Dincolo de Leave și Remain: o cale către reintegrarea într-o Europă reformată”), publicat pe 24 septembrie, recomandă ca Marea Britanie să-și stabilească drept obiectiv reintegrarea într-o UE „semnificativ reformată”, în cadrul unui plan pe 10 ani.

Tony Blair susține că Londra ar trebui să urmărească o „relație structurată” cu UE și critică abordarea pe care o descrie drept o apropiere treptată de Europa, determinată de evoluția opiniei publice.

Fostul premier consideră însă că revenirea la piața unică și la uniunea vamală nu ar trebui să fie obiectivul imediat. În schimb, el propune ca Marea Britanie să urmărească reintegrarea într-o Uniune Europeană reformată, în paralel cu reforme în interiorul blocului.

Tony Blair: „Ar trebui să fim clari că ne dorim să revenim la o relație formală cu UE”

În prefața raportului, Tony Blair susține că Marea Britanie trebuie să-și clarifice obiectivul pe termen lung în relația cu Europa.

„Ar trebui să fim clari că ne dorim să revenim la o relație formală cu UE. Dar trebuie să fie o Europă aflată pe o traiectorie credibilă de reformă, o Europă a statelor-națiune, o Europă capabilă să fie o adevărată putere globală.”

Raportul recomandă ca Londra să stabilească un obiectiv public privind revenirea în UE în decurs de un deceniu, însă condiționează acest demers de reformarea blocului comunitar.

„Marea Britanie ar trebui să joace un rol de prim-plan în modelarea unei Europe mai puternice. Reformele necesare au fost deja identificate - nu în ultimul rând în raportul lui Mario Draghi privind competitivitatea UE - dar punerea lor în aplicare rămâne o provocare.

Pentru ca Marea Britanie să facă parte din acest efort, trebuie să-și demonstreze angajamentul politic față de Europa. Acest lucru poate fi realizat prin stabilirea unui obiectiv clar și public de a se reintegra în UE în decurs de un deceniu - sub rezerva unei reforme interne a UE.

Acest obiectiv ar trebui să constituie o piatră de temelie a viitorului plan pe zece ani al guvernului britanic.”

Institutul Tony Blair argumentează că Marea Britanie ar trebui, între timp, să-și consolideze cooperarea cu statele europene în domenii precum apărarea, energia și tehnologia.

Propuneri în domeniul apărării, energiei și tehnologiei

Raportul susține o revenire „solidă și etapizată” în relațiile cu UE și propune acorduri în mai multe domenii strategice.

Printre propuneri se numără reintegrarea Marii Britanii în fondul european de apărare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, precum și crearea unui nou Parteneriat european pentru securitate energetică.

Autorii raportului propun ca Marea Nordului să devină un nod energetic comun și susțin reconectarea Marii Britanii la piețele de energie electrică ale UE. Potrivit raportului, această măsură ar putea permite consumatorilor britanici să economisească până la 370 de milioane de lire sterline pe an.

Un alt domeniu vizat este tehnologia. Raportul propune cooperarea cu statele europene pentru verificarea siguranței sistemelor de inteligență artificială și a tehnologiilor de frontieră, inclusiv a calculului cuantic.

Tony Blair susține, de asemenea, că Marea Britanie ar trebui să contribuie la transformarea Comunității Politice Europene într-un mecanism mai orientat spre proiecte concrete.

„Cea mai mare problemă a Europei nu este lipsa instituțiilor, ci lipsa rezultatelor concrete. Marea Britanie ar trebui să contribuie la transformarea Comunității Politice Europene dintr-un forum de dialog într-unul funcțional, axat pe putere, reunind țările dispuse să colaboreze pentru a realiza proiecte și a obține rezultate.”

„Europa trebuie să se reorganizeze în jurul puterii”

Tone Langengen, directoarea Institutului Tony Blair și una dintre autoarele raportului, susține că Europa trebuie să-și regândească strategia într-un context internațional caracterizat de competiția dintre marile puteri.

„Europa s-a reorganizat în jurul păcii după cel de-al Doilea Război Mondial și în jurul integrării după Războiul Rece. Acum trebuie să se reorganizeze în jurul condiției actuale - puterea.

Țările concurează pentru a-și asigura capacitățile care vor sta la baza influenței în secolul XXI. Marea Britanie ar trebui să contribuie la conducerea acestei schimbări, consolidându-și puterea în domeniul apărării, al energiei și al tehnologiei, colaborând cu Europa ca partener de egalitate, fără a relua disputele din 2016.”

Raportul Institutului Tony Blair afirmă că Marea Britanie și Europa au interese comune în domenii strategice și că Londra poate coopera cu UE fără ca această cooperare să presupună automat revenirea imediată la statutul de stat membru. Obiectivul reintegrării este prezentat ca parte a unui plan pe termen lung și este condiționat de reformarea Uniunii.

Presiuni asupra guvernului britanic

Intervenția lui Tony Blair vine într-un moment în care guvernul condus de Andy Burnham este supus unor presiuni pentru aprofundarea relației cu Uniunea Europeană.

Burnham a afirmat că dorește o abordare mai ambițioasă față de Europa decât predecesorul său, Keir Starmer, dar guvernul a menținut până acum „liniile roșii” care exclud revenirea în UE, în piața unică și în uniunea vamală.

În septembrie, Burnham a criticat în Parlament consecințele Brexitului, pe care l-a inclus între deciziile care, în opinia sa, au contribuit la o perioadă de creștere economică slabă în Marea Britanie.

În același timp, un sondaj citat de The Independent arăta că 56% dintre respondenți susțineau depășirea actualelor „linii roșii” privind relația cu UE. Un alt sondaj YouGov realizat pentru Best for Britain, pe un eșantion de 11.927 de alegători, indica faptul că 35% preferau revenirea Marii Britanii în UE, în timp ce 18% susțineau poziția actuală a guvernului privind apropierea de UE fără depășirea acestor limite.

Separat, profesorul Sir John Curtice a indicat, într-o analiză citată de The Independent, un nivel de 61% pentru susținerea revenirii în UE, față de 39% pentru menținerea statutului de țară din afara Uniunii. Sondajele de acest tip măsoară însă opiniile la momentul realizării lor și nu reprezintă rezultatele unui eventual referendum viitor.

IPPR: exporturile către UE ar fi putut fi cu până la 6,5 miliarde de lire mai mari anual

În aceeași zi cu publicarea raportului Institutului Tony Blair, Institutul pentru Cercetări în Politici Publice (IPPR) a publicat o analiză privind efectele lipsei unui acord de recunoaștere reciprocă a testării și certificării produselor între Marea Britanie și UE.

Potrivit IPPR, exporturile britanice de bunuri către UE ar fi putut fi cu între 3,7 și 6,5 miliarde de lire sterline mai mari anual în perioada 2021-2024 dacă Londra ar fi încheiat un astfel de acord după Brexit. Institutul precizează că este vorba despre o estimare a veniturilor din exporturi care ar fi putut fi obținute în absența costurilor suplimentare de testare și certificare.

IPPR susține că efectele cele mai importante s-ar fi resimțit în industria auto, electronică și industria farmaceutică. Pentru automobile și componente auto, institutul estimează un plus de 2,48-3,42 miliarde de lire sterline anual, pentru electronice între 1,17 și 1,67 miliarde, iar pentru produse farmaceutice între 0,74 și 0,82 miliarde de lire sterline.

IPPR recomandă negocierea unui acord de recunoaștere reciprocă bazat pe „aliniere dinamică”, prin care Marea Britanie să mențină regulile relevante în concordanță cu cele ale UE.

Dezbaterea privind Brexitul continuă

Cele două rapoarte apar într-un moment în care relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană a revenit în centrul dezbaterii politice.

Raportul Institutului Tony Blair propune o strategie pe termen lung, în care Londra să urmărească o cooperare mai strânsă cu Europa în domeniile strategice și, în eventualitatea reformării UE, să stabilească drept obiectiv revenirea în Uniune într-un interval de 10 ani.

În paralel, analiza IPPR aduce în discuție costurile comerciale asociate unor bariere de reglementare apărute după Brexit și susține că un acord de recunoaștere reciprocă ar putea reduce aceste costuri.

Dezbaterea privind viitorul relației dintre Londra și Bruxelles urmează să continue în Parlamentul britanic, inclusiv în contextul unei dezbateri programate pentru 12 octombrie.

Pentru guvernul lui Andy Burnham, problema rămâne una de echilibru între angajamentele asumate privind Brexitul și presiunile politice și economice pentru o apropiere mai mare de Uniunea Europeană.

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Editor : C.A.