Fostul președinte bulgar conduce în cursa electorală, arată sondajele. Rumen Radev propune un program axat pe combaterea corupției

Rumen Radev
Afiș electoral Rumen Radev. Foto: Profimedia
Un nou Orban? Ce compromisuri ar putea fi nevoit să facă Radev În căutarea unui lider demn

Bulgaria se pregătește pentru un nou scrutin parlamentar pe fondul unei crize politice prelungite, în timp ce fostul președinte Rumen Radev conduce în sondaje, susținut de alegători care cer reforme și o rupere de sistemul politic perceput ca dominat de corupție, arată Reuters într-o analiză.

Într-o vale înverzită din zona rurală a sudului Bulgariei, fermierul Nikolai Vasiliev tânjește cu disperare după o schimbare. De ani de zile, spune el, funcționarii locali corupți i-au blocat planurile de extindere a afacerii sale de creștere a bovinelor. Guvernele care s-au succedat la capitala Sofia nu au reușit să eradice corupția sau să susțină economia locală, aflată într-o stare deplorabilă.

Acum, însă, spune el, există speranță. Pe un stâlp din fața fermei sale este lipit un afiș electoral cu portretul impasibil al lui Rumen Radev, un fost pilot de vânătoare pro-rus care a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a putea candida la alegerile parlamentare din 19 aprilie.

Radev conduce în sondaje, susținut de votanții în vârstă din mediul rural, care îl consideră un salvator capabil să pună capăt anilor de turbulențe și să spargă ceea ce el numește o „oligarhie” a politicienilor veterani corupți.

„Văd un lider care poate realiza această schimbare radicală și poate oferi siguranță oamenilor”, a declarat Vasiliev într-un interviu acordat la ferma sa din provincia Haskovo, Bulgaria. „A sosit momentul să rezolvăm fundamental problemele din țară.”

Rumen Radev si Alexander Vucic profimedia-0753336826
Rumen Radev (dreapta) și Alexander Vucic (stânga) au participat la inaugurarea lucrărilor la interconectorul de gaze Bulgaria - Serbia. Foto: Profimedia

Bulgaria, o țară de la Marea Neagră cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, situată la frontiera de sud-est a Uniunii Europene, votează duminică pentru a opta oară în cinci ani, pe fondul unei crize politice în care coalițiile fragile nu au reușit să supraviețuiască, iar încrederea în alegerile democratice s-a diminuat.

Această alegere pare diferită, au declarat mai mulți alegători pentru Reuters. Radev, care a fost ales președinte, o funcție în mare parte ceremonială, în 2016, a ieșit în mare parte nevătămat din criză și a promis să pună capăt corupției și să asigure stabilitatea.

Experții spun că există corupție în Bulgaria în toate domeniile, de la contractele de achiziții publice până la alegerile locale. Bulgaria ocupă locul 84 în Indicele de Percepție a Corupției 2025 al Transparency International, la egalitate cu Ungaria, fiind țara cu cel mai mic scor din UE.
Radev a promis miercuri că va pune capăt „feudalilor locali și oamenilor puternici care sufocă regiuni întregi din Bulgaria”.

Un nou Orban?

O victorie a lui Radev ar putea redefini politica externă a Bulgariei, care a fost dictată de partidele loiale Bruxelles-ului. Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie și a semnat luna trecută un acord de securitate cu Ucraina, măsuri la care Radev se opune.

„Formatorii coaliției au introdus euro în Bulgaria fără să vă întrebe. Și acum, când vă plătiți facturile, amintiți-vă întotdeauna care politicieni v-au promis că veți face parte din «clubul celor bogați»”, a declarat Radev miercuri, răspunzând la frustrarea publicului față de creșterea facturilor.

După ce premierul ungar pro-Kremlin, Viktor Orban, a fost demis, Radev se poziționează ca singurul lider al UE rămas dispus să îmbunătățească relațiile cu Moscova, chiar și în contextul războiului Rusiei în Ucraina.

„Suntem singurul stat membru al Uniunii Europene care este atât slav, cât și ortodox”, a declarat el într-un interviu acordat jurnalistului bulgar Martin Karbovski. „Putem fi o verigă foarte importantă în acest întreg mecanism pentru a restabili relațiile cu Rusia.”

Ce compromisuri ar putea fi nevoit să facă Radev

În decembrie, guvernul a demisionat pe fondul protestelor de masă împotriva corupției și a unui buget care propunea creșterea impozitelor. A urmat o creștere a cererii de reforme. A intervenit Rumen Radev.

Partidul său, Bulgaria Progresistă (PB), are aproximativ 30% din voturi, arată sondajele, cu aproximativ 10 puncte procentuale în fața celui mai mare partid din țară, GERB, dar cu mult sub majoritatea absolută.

PB a primit peste 650.000 de euro din donații private pentru campanie, reprezentând 67% din totalul contribuțiilor, potrivit datelor furnizate de Curtea de Conturi a Bulgariei.

Cu toate acestea, Radev ar putea avea nevoie de parteneri de coaliție, ceea ce i-ar putea tempera poziția pro-rusă. Unul dintre candidați este coaliția pro-europeană „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (PP-DB), care se situează la aproximativ 12% și este de acord cu necesitatea reformelor.

Ruman Radev
Rumen Radev, foto: Agerpres

Radev a exclus o alianță cu GERB, condus de fostul prim-ministru Boyko Borissov, sau cu partidul „Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți”, al cărui lider, Delyan Peevski, se află sub sancțiuni din partea SUA și a Regatului Unit pentru corupție.

„Toate indiciile indică formarea unei coaliții”, a declarat Tihomir Bezlov, cercetător principal la Centrul pentru Studiul Democrației din Sofia, adăugând că nu este clar cât timp ar putea rezista o eventuală coaliție.

Mult va depinde de prezența la vot, care se așteaptă să depășească 50%. În încercarea de a restabili încrederea, guvernul interimar a luat măsuri severe împotriva cumpărării de voturi, practică foarte răspândită în Bulgaria, și a solicitat ajutorul UE pentru a combate dezinformarea online, inclusiv din ceea ce a numit surse rusești.

Radev a afirmat că aceasta este o stratagemă pentru a truca votul.

„Nimeni din afară nu poate veni să ne spună pe cine și ce să votăm. Asta se decide aici, de noi, bulgarii”, a spus el.

Rusia a negat că ar fi intervenit în alegerile din alte țări.

În căutarea unui lider demn

Bulgaria s-a dezvoltat rapid de la căderea comunismului în 1989 și a aderat la Uniunea Europeană în 2007. Speranța de viață a crescut semnificativ, rata șomajului este cea mai scăzută din UE, iar economia beneficiază de o mai mare stabilitate de la aderarea la zona euro.

Străzile pietruite din centrul Sofiei sunt presărate cu cafenele și baruri aglomerate, iar oamenii își petrec serile de primăvară adunați în numeroasele parcuri bine întreținute ale orașului. Stațiunile sale de schi atrag turiști de iarnă din toată Europa.

Însă în satele din Haskovo, comunitățile au fost devastate de ani de subinvestiții și de plecarea tinerilor. Drumurile au nevoie de reasfaltare, iar acoperișurile fermelor, care s-au lăsat, trebuie refăcute.

Fermierul Vasiliev respinge zvonurile că Radev ar fi pro-rus. El vrea doar pe cineva decent.

„Primul cuvânt care îmi vine în minte când mă gândesc la un lider este «demn»”, a spus el. „Pentru a fi un lider demn, trebuie să fii o persoană demnă.”

„Alegerile din Bulgaria nu sunt de vânzare”, avertizează Andrei Ghiurov înaintea parlamentarelor. Premierul anunță măsuri dure

