Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin”

Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto, în al cărui mandat ţara sa a aderat la NATO, a declarat că europenii ar trebui să urmeze exemplul preşedintelui american Donald Trump şi să discute în mod direct cu preşedintele rus Vladimir Putin, transmite marţi dpa.

„Este oarecum absurd că europenii spun că nu vor vorbi cu Putin, un criminal de război”, a spus Niinisto la televiziunea finlandeză Yle cu ocazia unui eveniment la Helsinki luni seară.

În schimb, Trump vorbeşte cu Putin, iar europenii trebuie să asculte pe urmă ceea ce s-a discutat.

„Suntem întrucâtva preocupaţi că ei vorbesc despre Europa peste capul Europei”, a afirmat Niinisto. Ar fi înţelept să purtăm aceste discuţii noi înşine, a sugerat el.

Sauli Niinisto, care a deţinut funcţia de preşedinte al Finlandei între 2012 şi 2024, a fost considerat un contact important între Uniunea Europeană şi Vladimir Putin.

În pofida amplificării tensiunilor cu Moscova, Niinisto a încercat mult timp să menţină deschise liniile de comunicare cu Kremlinul şi chiar a discutat cu Putin prin telefon în săptămânile care au urmat invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Dintre toate statele UE sau NATO, Finlanda are cea mai lungă frontieră cu Rusia.