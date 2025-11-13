Live TV

Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Demonstranți pentru eliberarea lui Miheil Saakașvili
Demonstranți pentru eliberarea lui Miheil Saakașvili Foto: Profimedia

Miheil Saakașvili, fost președinte al Georgiei (2004 – 2013) și fost șef al Administrației Regiunii Odesa, i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier civil” în contextul războiului ruso-ucrainean.

Miheil Saakașvili afirmă că apelul său către Zelenski a fost determinat de recentul său transfer din spital înapoi în închisoare, unde susține că a fost otrăvit în martie 2022, „la scurt timp după începerea războiului pe scară largă”, scrie European Pravda.

Fostul președinte al Georgiei consideră că Rusia a organizat otrăvirea și că actualul guvern georgian „a luat în mod deschis partea Rusiei”. El susține că „este absolut clar că persecuția mea și soarta mea sunt legate de război”.

„Vreau să vă rog, la fel ca în 2019, când mi-ați restabilit cetățenia revocată ilegal: vă rog să mă includeți, în calitate de fost șef al Administrației Regiunii Odesa și de șef al Comitetului Executiv al Consiliului Național de Reformă, care este deținut ilegal de regimul pro-rus al Georgiei, în lista prizonierilor civili ai acestui război, cu consecințele legale corespunzătoare”, a scris Saakashvili pe Facebook.

Miheil Saakașvili a fost condamnat în Georgia în mai multe cazuri, inclusiv pentru delapidare de fonduri publice și trecere ilegală a frontierei, și a fost condamnat la peste 12 ani de închisoare.

În noiembrie, procurorii georgieni au deschis un dosar penal împotriva lui Miheil Saakașvili și a altor șapte lideri ai opoziției pentru că ar fi cerut răsturnarea guvernului.

În același timp, autoritățile georgiene încearcă să declare neconstituțional partidul lui, Mișcarea Națională Unită.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem...
rafinaria petrotel lukoil
Ilie Bolojan, despre operațiunile Lukoil din România, în contextul...
tata-fetita-cabinet stomatologic
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
Ultimele știri
Dragoș Pîslaru, despre jalonul PNRR privind pensiile magistraților: Termenul de 28 noiembrie nu poate fi negociat
Marcel Ciolacu îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României. Totul este blocat”
SUA au desemnat patru grupări din Germania, Italia şi Grecia drept organizaţii teroriste. Una dintre ele e acuzată de violențe politice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban memă
Orban arată cu degetul către acuzațiile de corupție de la Kiev. Ucraina ripostează cu o memă virală „costum de zebră”
profimedia-1004238930
Merz nu mai vrea tineri ucraineni care fug de recrutarea militară în Germania. Cererea pe care a făcut-o către Zelenski
soldati ucraineni - pokrovsk
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Armata Ucrainei
Cum arată o tragere de noapte cu rachete ucrainene Flamingo
zelenski alaturi de militari, in vizita pe front
Zelenski, o nouă vizită pe front, în plin scandal de corupţie. Unde a ajuns președintele ucrainean
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Cât trebuie să plătească tinerii care vor să înoate alături de David Popovici. Anunțul făcut de marele campion
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
Adevărul
Caz tragic la o clinică dentară din București: o fetiță de doi ani a murit după o anestezie. Rogobete: „Sper...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA