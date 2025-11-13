Fostul președinte georgian, Saakașvili, i-a cerut lui Zelenski să îi acorde statutul de prizonier în războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Miheil Saakașvili, fost președinte al Georgiei (2004 – 2013) și fost șef al Administrației Regiunii Odesa, i-a cerut președintelui Volodimir Zelenski să îi acorde statutul de „prizonier civil” în contextul războiului ruso-ucrainean.

Miheil Saakașvili afirmă că apelul său către Zelenski a fost determinat de recentul său transfer din spital înapoi în închisoare, unde susține că a fost otrăvit în martie 2022, „la scurt timp după începerea războiului pe scară largă”, scrie European Pravda.

Fostul președinte al Georgiei consideră că Rusia a organizat otrăvirea și că actualul guvern georgian „a luat în mod deschis partea Rusiei”. El susține că „este absolut clar că persecuția mea și soarta mea sunt legate de război”.

„Vreau să vă rog, la fel ca în 2019, când mi-ați restabilit cetățenia revocată ilegal: vă rog să mă includeți, în calitate de fost șef al Administrației Regiunii Odesa și de șef al Comitetului Executiv al Consiliului Național de Reformă, care este deținut ilegal de regimul pro-rus al Georgiei, în lista prizonierilor civili ai acestui război, cu consecințele legale corespunzătoare”, a scris Saakashvili pe Facebook.

Miheil Saakașvili a fost condamnat în Georgia în mai multe cazuri, inclusiv pentru delapidare de fonduri publice și trecere ilegală a frontierei, și a fost condamnat la peste 12 ani de închisoare.

În noiembrie, procurorii georgieni au deschis un dosar penal împotriva lui Miheil Saakașvili și a altor șapte lideri ai opoziției pentru că ar fi cerut răsturnarea guvernului.

În același timp, autoritățile georgiene încearcă să declare neconstituțional partidul lui, Mișcarea Națională Unită.

Editor : Sebastian Eduard