Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Andrew Mountbatten-Windsor a părăsit secția de poliție Aylsham din Norfolk într-un vehicul, stând întins pe scaun, ca și cum ar fi vrut să evite camerele de filmat.

La scurt timp după ce fratele regelui Charles a fost fotografiat la ieșirea din custodia poliției, secția din Thames Valley a emis un comunicat. Oamenii legii afirmă că fostul prinț a fost eliberat în cursul anchetei după arestarea sa sub suspiciunea de abuz în serviciu.

Poliția Thames Valley poate oferi informații actualizate cu privire la ancheta privind infracțiunea de abuz în serviciu. Joi, am arestat un bărbat în vârstă de șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu. Bărbatul arestat a fost eliberat în cursul anchetei. De asemenea, putem confirma că perchezițiile noastre din Norfolk s-au încheiat

Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor, care a împlinit joi 66 de ani. El locuiește la Wood Farm de pe domeniul Sandringham de aproape trei săptămâni.

Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a negat întotdeauna orice abatere în legătură cu Epstein și a spus că regretă prietenia cu acesta.

Anul trecut, regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

Editor : C.A.