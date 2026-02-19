Live TV

Foto Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest. Imagini cu fratele regelui Charles părăsind secția de poliție

Data publicării:
Screenshot 2025-10-31 221640
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea. Foto: Reuters

Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese arestat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice, potrivit BBC. El va fi judecat în libertate. Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale. 

Andrew Mountbatten-Windsor a părăsit secția de poliție Aylsham din Norfolk într-un vehicul, stând întins pe scaun, ca și cum ar fi vrut să evite camerele de filmat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La scurt timp după ce fratele regelui Charles a fost fotografiat la ieșirea din custodia poliției, secția din Thames Valley a emis un comunicat. Oamenii legii afirmă că fostul prinț a fost eliberat în cursul anchetei după arestarea sa sub suspiciunea de abuz în serviciu.

Poliția Thames Valley poate oferi informații actualizate cu privire la ancheta privind infracțiunea de abuz în serviciu. Joi, am arestat un bărbat în vârstă de șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu. Bărbatul arestat a fost eliberat în cursul anchetei. De asemenea, putem confirma că perchezițiile noastre din Norfolk s-au încheiat

Tabloidul The Sun scrie că opt bărbați – despre care se crede că ar fi polițiști în civil – au intrat pe proprietatea unde locuiește Mountbatten-Windsor, care a împlinit joi 66 de ani. El locuiește la Wood Farm de pe domeniul Sandringham de aproape trei săptămâni.

Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, a negat întotdeauna orice abatere în legătură cu Epstein și a spus că regretă prietenia cu acesta.

Anul trecut, regele Charles III al Marii Britanii i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată. Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
2
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fostul print andrew
Fostul prinț Andrew a fost eliberat din arest și va fi judecat în libertate. El este anchetat după dezvăluirile din dosarul Epstein
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Publicarea dosarelor Epstein declanșează un cutremur. Numai că nu la Washington (The Washington Post)
KIng Charles
Regele Charles se declară „profund îngrijorat” și promite să ajute poliția în cazul acuzațiilor din dosarele Epstein vizându-i fratele
printul andrew
Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, ar fi trimis informații confidențiale lui Jeffrey Epstein
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o...
profimedia-1076492178
De ce a ales Nicușor Dan să participe la reuniunea Consiliului pentru...
Donald Trump
Donald Trump a prelungit cu încă un an unele sancțiuni ale SUA...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
Ultimele știri
U2, Ed Sheeran și trupa ucraineană Antitila au lansat împreună videoclipul piesei „Yours Eternally”
Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă”
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Ultimele imagini postate de Mario Cofaru, fotbalistul de doar 16 ani spulberat de tren în Comarnic 😢
Fanatik.ro
Cum se explică, de fapt, criza de prezervative de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Adevărul...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...