Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit motivele pentru care a ales exilul. „Am vrut să-l ajut”

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos I afirmă că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în 2020, pe fondul suspiciunilor de corupţie, pentru a-şi „ajuta” fiul şi moştenitorul, Felipe al VI-lea. Declaraţia a fost făcută într-un interviu acordat revistei Le Figaro, care a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariţia memoriilor sale.



Ajuns la conducerea statului în 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase drept succesor, regele Juan Carlos I a fost o figură majoră pe scena internaţională, apreciată şi respectată timp de decenii pentru rolul său în revenirea democraţiei în Spania.



Popularitatea sa s-a prăbuşit însă în urma mai multor scandaluri personale, printre care cel puţin o relaţie extraconjugală, şi a dezvăluirilor privind stilul său de viaţă luxos în Spania începând din 2012.



Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său Felipe al VI-lea, care ulterior s-a distanţat de el. Fostul monarh trăieşte în Emiratele Arabe Unite din 2020.



„Pentru a-mi ajuta fiul, am căutat un loc unde jurnaliştii din ţara mea să nu poată veni să mă găsească uşor”, a mărturisit fostul rege, în vârstă de 87 de ani, ale cărui memorii vor fi publicate în Franţa pe 5 noiembrie (editura Stock).



„Ultima dată când un jurnalist spaniol a venit, autorităţile locale l-au trimis la închisoare. A trebuit să intervin ca să fie eliberat”, a povestit el pentru Le Figaro.



Juan Carlos a părăsit Spania pentru a se stabili la Abu Dhabi, în contextul în care o anchetă judiciară fusese deschisă împotriva sa.



Axată pe suspiciuni de corupţie şi spălare de bani, această anchetă a fost clasată în martie 2022 de justiţia spaniolă. Alte două anchete deschise ulterior au fost de asemenea, clasate, în principal din cauza prescrierii faptelor şi a imunităţii de care se bucura în calitate de şef al statului.



În acest interviu, Juan Carlos îşi apără şi rolul esenţial în tranziţia Spaniei către democraţie. „Democraţia spaniolă nu a căzut din cer”, a subliniat el.



„Le-am redat libertatea spaniolilor instaurând democraţia, dar eu însumi nu am putut niciodată să mă bucur de această libertate”, scrie fostul monarh în memoriile sale.



Juan Carlos îşi justifică, de asemenea, decizia de a-i acorda în 2012 Ordinul Lâna de Aur, cea mai înaltă distincţie spaniolă, fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în prezent în închisoare la Paris, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie infracţională legată de presupusa finanţare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Moammar Gaddafi.



Distincţia, a explicat Juan Carlos, i-a fost oferită lui Sarkozy „în semn de recunoştinţă pentru ajutorul decisiv pe care l-a acordat Spaniei în lupta împotriva teroriştilor ETA”, organizaţia separatistă bască dizolvată în 2018.

Editor : C.A.