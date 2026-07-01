Fostul comandant al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, i-a confirmat președintelui Volodîmîr Zelenski că va candida la alegerile prezidențiale, dacă acestea vor fi organizate în această toamnă.

Discuția a avut loc la Kiev, în cadrul unei întrevederi oficiale, relatează Ukrainska Pravda .Potrivit surselor UP, convocat oficial de la Londra pentru a discuta despre schimbările politice din Marea Britanie, fostul general și actualul ambasador a fost întrebat direct de Zelenski dacă intenționează să participe la scrutin.

Răspunsul lui Zalujnîi a fost scurt și clar: „Da, o voi face”. Președintele Ucrainei,Volodimir Zelenski a argumentat că stabilitatea de pe front oferă o ocazie bună pentru alegeri, însă dorește să evite o confruntare politică dură care ar putea dezbina țara.

Pentru a opri o eventuală concurență, echipa prezidențială era gata să îi ofere lui Zalujnîi aproape orice funcție înaltă în stat, inclusiv cea de prim-ministru, însă acesta a refuzat ofertele.

Zalujnîi a explicat că nu a căutat o carieră în politică, dar sunt prea mulți oameni care își pun speranțele în el și nu îi poate dezamăgi. În acest context, diplomatul s-a întîlnit și cu alți oficiali de rang înalt de la Kiev, printre care ministrul apărării, Rustem Umerov, care au încercat să-l convingă să se mai gîndească, dar poziția generalului a rămas neschimbată.

Editor : A.R.