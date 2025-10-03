Fotojurnalist francez, ucis de un atac cu dronă în estul Ucrainei. Armata rusă, acuzată că l-a „vânat deliberat” pe Antoni Lallican

Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, a fost ucis de o dronă în regiunea Donbas din estul Ucrainei, vineri dimineață, în timp ce se afla în misiune, au anunțat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Franța, potrivit France 24.

Jurnalistul ucrainean Heorgiy Ivanchenko a fost rănit în același atac. Se spune că ambii purtau veste de protecție marcate „Presă”.

A fost prima dată când un jurnalist a fost ucis de o dronă în Ucraina, se arată într-un comunicat al Federației Europene a Jurnaliștilor.

„Astăzi, în Ucraina, principala amenințare la adresa jurnaliștilor, ca și a tuturor civililor, o reprezintă dronele rusești care vânează oameni”, a declarat Sergiy Tomilenko, președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (NUJU). „Acestea nu sunt victime colaterale ale războiului. Vizând jurnaliștii, armata rusă îi vânează în mod deliberat pe cei care încearcă să documenteze crimele de război.”

Circumstanțele incidentului, care a avut loc vineri dimineață, la ora locală 9:20, sunt încă în curs de investigare.

Opera lui Lallican a fost publicată în mai multe publicații media, inclusiv în ziarele franceze Le Monde, Le Figaro și Libération, precum și în publicațiile germane Der Spiegel, Zeit și Die Welt.

El a călătorit în Ucraina în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă, și a lucrat intens în țară, documentând consecințele războiului.

Munca sa s-a concentrat asupra locuitorilor bazinului minier Donbas din sud-estul Ucrainei.

În ianuarie, a câștigat Premiul Victor Hugo pentru Fotografie Angajată în 2024 pentru reportajul său impresionant, „Brusc s-a întunecat cerul”, despre războiul din Ucraina.

„Victima unui atac cu drone rusești”

Președintele francez Emmanuel Macron a transmis vineri condoleanțe familiei și celor dragi ai lui Lallican într-o postare pe X.

Fotojurnalistul francez „însoțea armata ucraineană pe frontul rezistenței”, a declarat Macron. „Am aflat cu profundă tristețe de moartea sa, victimă a unui atac cu drone rusești”.

Ultimul mesaj al lui Lallican pe Instagram, postat cu o fotografie a unui locuitor din Donbas pe 21 septembrie, vorbea despre avansul „accelerat” al Rusiei în regiunea estică a Ucrainei.

„Pe măsură ce linia frontului se apropie și bombardamentele se intensifică, populația scade constant”, a scris el. „Pentru soldații desfășurați acolo, viața de zi cu zi este marcată de tunetul artileriei și de puterea bombelor planoare rusești. La bombardamente s-a adăugat desfășurarea masivă de drone kamikaze, acum omniprezente.”

Editor : Ș.R.