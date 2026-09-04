Live TV

Franța a avut cea mai fierbinte vară din istorie. Recordurile doborâte de canicula extremă în 2026

Data publicării:
canicula paris franta pasari porumbei
Caniculă la Paris. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Valurile de căldură, „un semnal de alarmă” „Pregătiri pentru vara viitoare”

Franța a înregistrat în vara anului 2026 temperaturi fără precedent de la începutul măsurătorilor, în 1900, cu 53 de zile de caniculă, secetă și incendii de vegetație care au afectat suprafețe de șase ori mai mari decât media ultimelor două decenii.

„Am trăit cea mai fierbinte vară de la începutul înregistrărilor, în anul 1900”, a anunţat Monique Barbut, ministrul Tranziţiei Ecologice, în timpul prezentării raportului climatic estival – care a acoperit perioada iunie-august – la sediul Météo-France de lângă Paris, potrivit News.ro.

Vara a fost marcată de o temperatură medie pe 24 de ore de 24°C – cu 3,6°C peste norma perioadei 1991-2020 – depăşind verile anilor 2003 şi 2022, a precizat agenţia publică.

Acest val de căldură, însoţit de secetă şi incendii de vegetaţie, nu a ocolit nici vecinii Franţei: vara anului 2026 a fost, de asemenea, cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Regatul Unit şi în Belgia, potrivit agenţiilor meteorologice locale.

Valurile de căldură, „un semnal de alarmă”

Franţa s-a confruntat cu trei valuri de căldură: unul, la sfârşitul lunii iunie, a atins o intensitate record, în timp ce un altul – care a durat de la sfârşitul lunii iulie până în august – a egalat recordul pentru cel mai lung val de căldură înregistrat vreodată în ţară (23 de zile), un record stabilit în 1983.

Ţara a îndurat un număr fără precedent de zile cu valuri de căldură în această vară – în total 53 de zile – a remarcat Virginie Schwarz, directorul general al Météo-France.

În această perioadă, ţara a fost afectată şi de incendii de vegetaţie extreme, precum cel care a devastat o parte a regiunii Gironde. „Până la sfârşitul lunii august, incendiile forestiere mistuiseră deja o suprafaţă de şase ori mai mare decât media înregistrată în ultimii douăzeci de ani”, a subliniat Monique Barbut. La rândul său, agenţia de sănătate publică din Franţa a înregistrat aproximativ 7.300 de decese, conform unui bilanţ provizoriu al victimelor cauzate de temperaturile ridicate din acest an, valabil la data de 19 august.

„Vara anului 2026 va rămâne în istorie, dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem acum este cum va fi ea ţinută minte”, a accentuat Monique Barbut. „Ca prima dintr-o lungă serie care va continua să doboare recorduri? Sau ca un moment care ne-a permis să răspundem provocării reprezentate de adaptare şi atenuare” - adică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră - a remarcat ea, îndemnând la o „trezire la realitate”.

„Pregătiri pentru vara viitoare”

„Nimeni nu a fost mai bine pregătit decât noi” în Europa, a afirmat ministrul, în ciuda criticilor venite din partea opoziţiei şi a unor ONG-uri privind „lipsa de acţiune” a guvernului la începutul verii.

Examene şcolare perturbate de caniculă, reactoare nucleare oprite, recolte ameninţate: valurile de căldură au avut consecinţe ample. Ministrul Economiei, Roland Lescure, a recunoscut ”impactul absolut terifiant” al valurilor de căldură repetate.

La sfârşitul lunii iulie, premierul Sébastien Lecornu i-a încredinţat lui Monique Barbut — care fusese aproape de a demisiona din cauza opoziţiei sale faţă de legea de urgenţă în domeniul agricol - sarcina de a prezenta noi măsuri pentru a „accelera” implementarea Planului Naţional de Adaptare la Schimbările Climatice.

Joi, aceasta a promis prezentarea unor concluzii „până la sfârşitul lunii septembrie”, însoţite de un plan de finanţare pe cinci ani. Printre opţiunile luate în calcul, ministrul a menţionat, în discuţia cu ziarul Les Échos, ideea majorării plafonului contului de economii Livret A de la 23.000 de euro la 30.000 de euro. Această măsură ar elibera o capacitate suplimentară de finanţare, permiţând instituţiei Caisse des Dépôts să acorde împrumuturi pe termen lung pentru proiecte de adaptare la schimbările climatice.

Totuşi, ministrul a subliniat: „nu este vorba despre o taxă; nu urmărim să le cerem francezilor să plătească o contribuţie suplimentară”. Această propunere „a fost primită favorabil de Caisse des Dépôts (...), dar nu a fost încă decisă de cabinetul premierului (Matignon) şi nici aprobată de Ministerul de Finanţe (Bercy)”, a notat cotidianul economic.

„Nu vom rămâne la mila evenimentelor, aşteptând să se producă înainte de a lua decizii”, a insistat ea, îndemnând la pregătiri pentru ”vara viitoare, ca şi cum ar urma să fie la fel”. „Nu vom reuşi să renovăm toate şcolile până vara viitoare”, dar „putem, cel puţin, să instalăm obloane şi sisteme de circulaţie a aerului”, a spus Monique Barbut, recunoscând existenţa unor „situaţii care necesită o atenţie sporită”.

„De asemenea, nu vom reuşi să diversificăm speciile de arbori din toate pădurile noastre până la următorul val de căldură. Totuşi, între timp, putem găsi soluţii rapide pentru a îmbunătăţi accesul pompierilor”, a adăugat ministrul, promiţând anunţuri pe această temă pentru jumătatea lunii septembrie.

Citește și Iulie 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor, în 1900

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
4
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul...
militanți Houthi, Yemen / luptători al-Shabaab, Somalia
5
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi...
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Digi Sport
"S-a dus direct și i-a dat un pumn lui Tănase!" Decizia a venit pe loc: OUT de la FCSB!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secetă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
ONU avertizează că se apropie un fenomen El Nino de proporții record. „Se amplifică sub ochii noștri”
donald-trump-profimedia-2
Blue Origin şi Space X nu mai participă la Summitul spaţial de la Paris, inițiat de Macron. Trump nu agreează o colaborare cu europenii
bani, lei
Familiile afectate de incendii, alunecări de teren sau boli grave vor primi ajutoare. Ce sumă a aprobat Guvernul
centrala nucleara de la cernavoda
Cum arată noile măsuri de asigurare a apei la Centrala de la Cernavodă. Mai multe nave și barje vor fi amplasate pe 600 de metri
dunare scazuta calafat
Seceta schimbă peisajul Dunării la Calafat: kilometri de nisip și nave blocate pe fluviu. „Niciodată nu a fost așa ceva!”
Recomandările redacţiei
fratii tate
Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii cer...
femeie care citeste in parc cu peisaj de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie...
Russia Ukraine War
Turcia poate juca un rol cheie în a forța Rusia să accepte un...
donald trump in biroul oval
Trump susține că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”...
Ultimele știri
Au fost dezvăluite cauzele morții lui Tim Curry, actorul cunoscut pentru rolurile din „Home Alone” și „It”
Scandal de spionaj în Serbia. Telefoanele unor studenți protestatari, ținta „celui mai amplu val de supraveghere” din țară
Iarnă neobișnuit de caldă în Noua Zeelandă. 2026, al treilea cel mai călduros sezon din istorie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care par să aibă „lipici” la bani. Găsesc mereu o cale să evite falimentul
Cancan
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs șoc înainte de CFR Cluj – Farul: „N-avem nicio șansă! Suntem storși”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Octavian Popescu a fost exclus din lot de la FCSB! Gigi Becali a spus tot
Adevărul
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul...
Playtech
Oraşul din România unde oamenii se tem să iasă din case din cauza lupilor. Animalele umblă în haită pe străzi
Digi FM
20 de ani de la moartea lui Steve Irwin. Legătura specială cu nepoțica pe care nu a apucat să o cunoască...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce au venit "bombele nucleare" la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu
Pro FM
Extravagant pe scenă, timid în viața privată. Freddie Mercury ar fi împlinit 80 de ani pe 5 septembrie
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, moment fabulos la Veneția. A ajuns în mijlocul fotografilor și a luat un aparat foto pentru o...
Adevarul
„Amendamentul Fritz”, analizat de Bruxelles. Ursula von der Leyen avertizează asupra consecințelor pentru...
Newsweek
Când au dreptul să te controleze în geantă paznicii din mall și supermarket? Unde încep abuzurile?
Digi FM
JD Vance, atac subtil la adresa lui Joe Biden. Ironia strecurată când vorbea despre ceremoniile de la 11...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Doar 3 minute zilnice din acest exercițiu fizic poat face diferența. Ar putea încetini îmbătrânirea
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...