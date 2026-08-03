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Franţa a oprit trei reactoare nucleare, din cauza scăderii debitelor unor râuri

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Kernkraft Frankreich
Centrala nucleară din Cattenom, Franța. Foto: Profimedia
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Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Chooz (Ardennes), precum şi un reactor al centralei de la Cattenom (Moselle) erau oprite luni din cauza scăderii debitului râurilor Meuse şi Moselle, a anunţat compania franceză EDF, informează AFP.

La Chooz, în nordul Franţei, EDF a „trecut la oprirea” reactorului numărul 1 sâmbătă la ora 23:05 „pentru a respecta acordul franco-belgian din 8 septembrie 1998 privind gestionarea apelor râului Meuse”, arată compania energetică într-un comunicat. Al doilea reactor al acestei centrale, situată la câţiva kilometri de graniţa cu Belgia, este oprit din 11 iulie „în cadrul aceluiaşi acord”, subliniază compania energetică, potrivit News.ro.

Acest acord „precizează că funcţionarea unităţilor de producţie poate fi adaptată pentru a garanta un debit de apă suficient pentru diferiţii utilizatori ai râului, atât în Franţa, cât şi în Belgia”, reaminteşte EDF.

Compania energetică a „oprit preventiv”, în noaptea de vineri spre sâmbătă, şi unul dintre reactoarele centralei de la Cattenom (estul Franţei), din cauza scăderii debitului râului Moselle.

Aceste trei reactoare erau încă oprite luni, la începutul după-amiezii, a confirmat EDF pentru AFP.

Franţa dispune de 57 de reactoare nucleare, care asigură aproximativ 70% din producţia sa de energie electrică. Toate sunt amplasate pe malul unui curs de apă sau la malul mării pentru a permite răcirea instalaţiilor. Cu toate acestea, în caz de secetă sau caniculă, scăderea debitului şi creşterea temperaturii cursurilor de apă obligă EDF să reducă sau chiar să oprească producţia, pentru a proteja mediul şi biodiversitatea. În aceste condiţii, compania nu poate deversa compuşi chimici sau radioactivi şi nici nu poate încălzi şi mai mult râurile prin apele de răcire.

Ardennes şi Moselle se aflau luni sub cod galben de caniculă.

EDF precizează, de asemenea, că „patru reactoare sunt afectate de ajustarea puterii”: „Bugey 3 câteva ore astăzi, Tricastin 4 câteva ore prevăzute mâine, Saint-Alban 1 și 2 (câteva ore astăzi pentru nr. 2)”.

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Editor : Ș.R.

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