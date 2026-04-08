Franţa a testat cu succes tiruri de rachete de pe o dronă MQ-9 Reaper împotriva altor drone folosind muniție antitanc

Franţa, care încearcă să îşi extindă arsenalul anti-drone, a anunţat miercuri că a testat cu succes tirul împotriva unor ţinte aeriene, de pe o dronă Reaper, al unei rachete concepute iniţial pentru ţinte terestre, transmite AFP.



„Armata Aerului şi Spaţiului (AAE), în coordonare cu Direcţia Generală a Armamentului (DGA), a efectuat cu succes tiruri de experimentare a rachetei Hellfire de pe o dronă MQ-9 Reaper împotriva unor ţinte aeriene de tip dronă”, a informat Ministerul Forţelor Armate, subliniind adaptarea Hellfire la această nouă misiune.



Drona Reaper, construită de compania americană General Atomics, este concepută pentru misiuni de supraveghere şi de lovituri la sol, în special cu rachete Hellfire produse de Lockheed Martin. Franţa dispune de 12 drone Reaper.



În faţa transformării războiului prin utilizarea extensivă a dronelor, ilustrată de valurile de Shahed în Ucraina sau în Orientul Mijlociu, toate armatele încearcă să îşi extindă mijloacele de luptă anti-drone, pentru a nu fi nevoite să tragă rachete sofisticate împotriva unor ţinte în valoare de câteva zeci de mii de dolari.



Hellfire, concepută ca rachetă antitanc, costă 100.000 de dolari bucata, ceea ce o apropie de gama de cost a unei drone Shahed.



Pentru distrugerea acestui tip de drone, armata franceză are la dispoziţie în prezent avioanele Rafale cu rachetele lor Mica, ce costă peste 600.000 de euro. Forţele franceze au tras peste 70 de astfel de rachete în ultimele săptămâni pentru a doborî drone iraniene care atacau teritoriul Emiratelor Arabe Unite.



Armata franceză mai dispune de elicoptere de luptă, precum Tigre cu un tun de 30 mm sau Fennec dotat cu mitraliere, şi de sisteme sol-aer, precum SAMP/T sau VL MICA, care trag rachete interceptoare.



În eforturile sale de adaptare, Franţa întreprinde mai multe experimente pentru a-şi întări mijloacele, încercând, spre exemplu, să modifice tunurile de 30 mm ale Rafale pentru a doborî drone. În prezent, aceste tunuri sunt configurate pentru lupta aeriană între avioane de vânătoare şi nu sunt adaptate pentru ţinte foarte lente precum dronele Shahed.

