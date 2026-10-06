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Video Franța a testat o rachetă nucleară fără încărcătură. Emmanuel Macron a fost prezent: „Pentru a fi liber, trebuie să fii temut”

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Emmanuel Macron
Președintele francez a fost prezent la testul rachetei. Foto: Captură video X/ Emmanuel Macron
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Preşedintele francez Emmanuel Macron a asistat marţi dimineaţa la un „prim tir” de testare a unei rachete intercontinentale, care a fost lansată de pe un submarin nuclear purtător de rachete balistice în largul departamentului Finistere, au anunţat Palatul Elysee şi Ministerul Apărării francez, relatează AFP.

Şeful statului a asistat la acest tir de la bordul unei fregate a Marinei naţionale, a indicat preşedinţia franceză.

„La bordul fregatei multimisiune Auvergne, am asistat la prima lansare a noii rachete balistice M51.3 de pe submarinul cu propulsie nucleară Le Vigilant, echipat cu rachete balistice.

Foarte puține țări dispun de o astfel de expertiză.

Acest succes tehnic reprezintă o nouă dovadă a credibilității forței noastre de descurajare, a cărei durabilitate este asigurată. Pentru a fi liber, trebuie să fii temut. Iar pentru a fi temut, trebuie să fii puternic”, a scris liderul de la Palatul Elysee pe X.

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Racheta, a treia versiune a rachetei balistice strategice mare-sol M51, intrată în serviciu acum un an, „fără încărcătură nucleară”, a căzut „în Atlanticul de Nord, la multe sute de kilometri de orice coastă”, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Această deplasare prezidenţială nu a fost anunţată în prealabil de către Palatul Elysee şi s-a desfăşurat fără prezenţa presei. Tirul de testare fusese însă anunţat.

Testul intervine într-un context din ce în ce mai tensionat în Europa, Emmanuel Macron avertizând cu privire la o schimbare a naturii „agresivităţii ruse şi a ameninţărilor” împotriva ţărilor europene după o serie de atacuri „hibride” atribuite Moscovei. Ele nu vor rămâne „fără răspuns”, a promis el la mijlocul lunii septembrie.

Preşedintele francez a propus anul acesta europenilor să se alăture descurajării nucleare „avansate”, care rezultă din noua sa doctrină dezvăluită în primăvară. Aceasta lasă decizia de folosire a armei atomice doar în mâinile sale.

Franţa a pus în serviciu acum un an această nouă versiune a rachetelor sale intercontinentale desfăşurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară. Atunci, Franţa a menţionat „o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării nucleare franceze”.

Racheta a fost lansată marţi de pe „SNLE Le Vigilant în cadrul operaţiunii SMERTRIOS pentru a valida capacitatea submarinului de a utiliza M51, după indisponibilitatea sa periodică pentru întreţinere şi reparaţii”, a subliniat ministerul.

„Racheta a fost urmărită pe tot parcursul fazei sale de zbor” de către autorităţi, „în strict respect faţă de angajamentele internaţionale ale Franţei”, a adăugat instituţia de apărare franceză.

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Editor : A.M.G.

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