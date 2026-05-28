Franța abrogă legea care considera oamenii drept bunuri. Emmanuel Macron: „Nu mai este o simplă neglijență”

Timp de aproape 180 de ani după abolirea sclaviei în Franța, „Codul Negru” (Code Noir), care permitea ca sclavii să fie tratați ca bunuri și să fie puși la muncă, bătuți, vânduți, violați sau uciși, a rămas în vigoare. Joi, Adunarea Națională a țării, profund divizată, a votat în unanimitate abrogarea acesteia, într-o rară demonstrație de unitate politică, notează The Guardian.

Votul, adoptat cu 254 de voturi pentru și niciunul împotrivă, pune capăt unei legi din secolul al XVII-lea, semnată de regele Ludovic al XIV-lea în 1685, care reglementa tratamentul sclavilor din coloniile Franței.

Este un pas important în recunoașterea rolului jucat de Paris în sclavie și va deschide calea către posibile reparații, o idee lansată săptămâna trecută de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Liderul francez a afirmat că acest cod „nu ar fi trebuit să supraviețuiască abolirii sclaviei” din 1848.

„Tăcerea, ba chiar indiferența pe care am afișat-o timp de aproape două secole față de acest Code Noir nu mai este o simplă neglijență. A devenit o formă de jignire”, a adăugat el. Macron a precizat că problema reparațiilor este una pe care „nu trebuie să o evităm”, dar că țara „nu trebuie să facă promisiuni false”.

În Camera Deputaților, dezbaterea privind votul a stârnit emoții puternice, mulți fiind uimiți de faptul că legea încă mai era în vigoare.

Steevy Gustave, un deputat din insula franceză Martinica din Caraibe, ai cărui strămoși au fost sclavi, a vorbit cu lacrimi în ochi în fața Adunării Naționale: „Niciun vot nu poate repara singur secole de vieți distruse. Nu suntem descendenți ai sclavilor, ci descendenți ai unor ființe umane născute libere, care au fost apoi coborâte la cel mai jos nivel – la sclavie”.

Cele 60 de articole ale codului acopereau fiecare aspect al vieții unui sclav. Articolul 44 declara o persoană „bun mobil”, în timp ce alte clauze prevedeau ca cei care fugeau să fie mutilați și că mărturia unui sclav nu avea nicio valoare.

Max Mathiasin, un deputat francez din Guadelupa, din sudul Caraibelor, care a depus moțiunea de abrogare a legii, a declarat că a cumpărat exemplare ale textului original, dar nu a apucat niciodată să le citească.

„În calitate de stră-strănepot al unor persoane care au fost ținute în sclavie, nu am reușit niciodată să-l citesc în întregime. Această lege a fost elaborată de oameni, împotriva altor oameni”, le-a spus el deputaților. Acesta a afirmat că acest vot reprezintă „o modalitate de a-i reabilita pe strămoșii noștri, de a ne recăpăta umanitatea”. A adăugat că acest lucru înseamnă să respectăm promisiunea Republicii Franceze privind libertatea, egalitatea și fraternitatea.

Franța a fost a treia cea mai mare națiune implicată în comerțul cu sclavi, după Marea Britanie și Portugalia. Se estimează că a transportat 1,4 milioane de africani către plantațiile de zahăr din coloniile sale. Bogăția generată de acestea a stat la baza dezvoltării orașelor Nantes și Bordeaux.

Cele mai bogate dintre aceste plantații se aflau în Saint-Domingue, o colonie franceză situată în treimea vestică a insulei Hispaniola din Caraibe, fondată în 1687. În 1804, sclavii din colonie s-au revoltat, obținând independența teritoriului care a devenit Haiti. Cu toate acestea, Parisul i-a obligat pe sclavii eliberați să plătească despăgubiri pentru a acoperi pierderile stăpânilor lor, o datorie pe care au continuat să o achite până în 1947.

După abolirea sclaviei, Franța a păstrat o serie de colonii. Cele mai vechi patru dintre ele – Guadelupa, Martinica, Guyana Franceză, situată pe coasta de nord-est a Americii de Sud, și insula Reunion din Oceanul Indian – au devenit departamente de peste mări ale Franței în 1946. Populația lor, în număr de 1,9 milioane de locuitori, formată în mare parte din descendenți ai sclavilor, este alcătuită din cetățeni francezi și este guvernată de la Paris.

Deși sunt considerate parte a Franței, acestea rămân printre cele mai sărace teritorii ale sale, cu o rată a șomajului aproape dublă față de cea din Franța continentală, multe gospodării trăind sub pragul național al sărăciei.

„În Guadelupa, cele mai importante funcții din structurile statului sunt ocupate de persoane de rasă albă”, a afirmat Mathiasin.

Pierre-Yves Bocquet, directorul adjunct al Fundației franceze pentru Memoria Sclaviei, a afirmat că acest cod stă la baza „excepției coloniale” a țării, consolidând ideea că deviza fondatoare a Republicii Franceze nu se aplica anumitor persoane aflate sub stăpânirea sa.

„Chiar și astăzi, acceptăm faptul că locuitorii teritoriilor de peste mări pot avea mai puține drepturi decât cei din Franța continentală”, a spus el.

