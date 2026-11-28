Franța a lansat un nou program de colaborare între armată și industria de apărare pentru dezvoltarea accelerată a sistemelor antidronă. Inițiativa vine după mai multe incidente în care drone neidentificate au survolat obiective militare sensibile, inclusiv baza submarinelor nucleare de la Île Longue și baza navală Toulon. Autoritățile franceze recunosc că forțele armate au nevoie urgentă de mijloace suplimentare pentru detectarea și neutralizarea aparatelor fără pilot, relatează Defense News.

Ministerul francez al Apărării a prezentat o nouă inițiativă industrială destinată combaterii dronelor, în cadrul unui eveniment organizat la sediul companiei STMicroelectronics, în apropiere de Paris.

Programul extinde un parteneriat deja existent între forțele armate și producătorii francezi de echipamente militare.

Obiectivul este reducerea timpului necesar pentru dezvoltarea, testarea și achiziționarea sistemelor antidronă, într-un moment în care aparatele fără pilot au devenit o componentă esențială a conflictelor moderne.

Potrivit oficialilor francezi, experiența războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu a demonstrat că sistemele convenționale de apărare trebuie completate cu tehnologii capabile să răspundă rapid amenințărilor reprezentate de drone.

Drone neidentificate au survolat baza submarinelor nucleare franceze

Decizia Parisului vine după o serie de incidente înregistrate în apropierea unor obiective militare importante.

În decembrie 2025, drone neidentificate au fost observate în apropierea bazei Île Longue, unde Franța își găzduiește submarinele nucleare strategice.

Instalația este una dintre cele mai sensibile componente ale sistemului francez de descurajare nucleară.

Un alt incident s-a produs în octombrie 2026, când aparate fără pilot au fost semnalate în zona bazei navale Toulon, unul dintre principalele centre ale Marinei franceze.

Presa franceză a relatat și despre survolarea unei fabrici de explozibili Eurenco din Bergerac.

În noiembrie 2025, drone au fost observate inclusiv în apropierea unui tren de marfă care transporta tancuri Leclerc, în zona Mulhouse.

Aceste incidente au evidențiat dificultățile protejării infrastructurii militare împotriva aparatelor de mici dimensiuni.

Publicația Defense News nu prezintă dovezi privind identitatea operatorilor dronelor și nici o legătură confirmată a acestora cu un stat străin.

Ministrul francez al Apărării: „Avem nevoie urgentă de capacități antidronă”

Alice Rufo, ministru delegat în cadrul Ministerului francez al Apărării, a declarat că războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au schimbat radical modul în care armatele trebuie să abordeze amenințarea dronelor.

Oficialul a descris experiențele acestor conflicte drept o confruntare brutală cu realitatea.

Potrivit acesteia, forțele franceze au nevoie urgentă de noi capacități pentru combaterea aparatelor fără pilot.

Rufo a recunoscut că Franța s-a confruntat deja cu dificultăți provocate de insuficiența mijloacelor antidronă.

Ministrul nu a oferit însă detalii despre operațiunile sau incidentele în care aceste deficiențe au afectat activitatea forțelor armate.

Declarațiile reprezintă una dintre cele mai explicite recunoașteri ale necesității accelerării programelor franceze de apărare împotriva dronelor.

Editor : Sebastian Eduard