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„Franța arde”, afirmă Donald Trump. Președintele SUA susține că imigrația a „distrus” țara

Data publicării:
Protests are taking place in Paris on October 17
Violențele izbucnite în timpul protestelor de sâmbătă au lăsat urme vizibile pe străzile Parisului. Sursa: Profimedia
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Din articol
JD Vance critică politicile de imigrație din Europa

Președintele american Donald Trump susține că imigrația a „distrus” Franța, după violențele care au însoțit protestele de stradă, și cere închiderea granițelor. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a afirmat că „Franța arde”. Și vicepreședintele JD Vance a criticat politica de imigrație și diversitate a statelor occidentale. Autoritățile franceze nu au stabilit însă o legătură între imigranți și revoltele recente.

„Franța arde! Imigrația unor oameni proveniți dintr-o lume cu totul diferită, oameni cu ură în suflet, a distrus acea țară odinioară măreață. Închideți granițele și preluați controlul înainte să fie prea târziu!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Autoritățile franceze nu au stabilit o legătură între imigranți și revoltele recente. Poliția a atribuit în repetate rânduri o parte dintre actele de violență grupurilor radicale de extremă stânga, precum și altor persoane care s-au alăturat manifestațiilor pentru a jefui.

Declarația lui Trump vine după comentarii similare făcute sâmbătă de vicepreședintele american JD Vance, care a criticat politicile de imigrație și diversitate promovate în statele occidentale.

JD Vance critică politicile de imigrație din Europa

„Liberalii occidentali au adus lumea a treia în Franța și în alte țări în numele diversității și al compasiunii. Au ignorat aspectele fundamentale legate de asimilare și compatibilitate. Li s-a spus că se va ajunge la asta, dar nu au ascultat”, a scris Vance pe platforma X.

Vicepreședintele american a adăugat că speră ca Franța să pună capăt situației înainte ca violențele să afecteze și alte obiective importante ale țării.

„Mă rog ca Franța, o țară frumoasă cu oameni minunați, să pună capăt acestei nebunii înainte ca și alte repere ale sale să ardă”, a mai scris JD Vance.

Declarațiile celor doi oficiali americani vin în contextul protestelor din Franța, unde manifestațiile împotriva creșterii costului vieții, a prețurilor la combustibil și a degradării serviciilor publice au fost însoțite de acte de vandalism, incendieri și jafuri.

În timp ce Trump și Vance au pus accentul pe imigrație și pe politicile de integrare, autoritățile franceze nu au confirmat că imigrația ar fi cauza violențelor.

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Editor : C.A.

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