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Exclusiv Franța, cuprinsă de furie socială. O studentă româncă descrie atmosfera din stradă: „Tensiunea este palpabilă. Oamenii nu mai fac față”

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France Protests
Haos la protestele studenților din Franța. Foto: Profimedia
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Din articol
„O atmosferă pe care nu am mai văzut-o” Studenților li s-au alăturat fermierii și „Vestele galbene” Studenții, tot mai afectați de costul vieții Reacția forțelor de ordine, criticată Protestele ar putea continua în zilele următoare

Creșterea costului vieții alimentează furia protestatarilor din Franța, unde manifestațiile studenților au atras și alte categorii sociale. O studentă româncă a mărturisit, în direct la Digi24, că mulți tineri întâmpină dificultăți în a-și acoperi cheltuielile și că imaginea unei Franțe prospere nu reflectă realitatea tuturor. Între timp, confruntările cu forțele de ordine și actele de vandalism sporesc incertitudinea privind evoluția protestelor.

„O atmosferă pe care nu am mai văzut-o”

Smaranda Oprina, o studentă româncă aflată în Franța, a descris atmosfera de pe străzi drept una fără precedent în experiența sa. 

„Este o atmosferă pe care eu nu am mai văzut-o în viața mea, nu am mai simțit-o. Vorbeam cu colegii mei de aici, din alte țări din Europa, din Germania, din Grecia, țări foarte active politic, de altfel, și niciunul dintre noi nu a mai participat la un astfel de protest”, a declarat studenta.

În opinia sa, manifestațiile au depășit deja cadrul unui protest obișnuit. Deși majoritatea participanților ar fi pașnici, unele persoane ar fi incitat la violență, iar situația a devenit tot mai tensionată, peste 500.000 de persoane ieșind în stradă în acea zi.

Studenților li s-au alăturat fermierii și „Vestele galbene”

Manifestațiile nu mai sunt limitate la revendicările studenților. În stradă au ieșit și fermieri, membri ai mișcării „Vestele galbene”, cunoscută pentru protestele din 2018, precum și alte categorii sociale.

„Nu se mai simte ca un protest al studenților. Prezența celorlalte mișcări a schimbat complet tonul manifestațiilor care au avut loc în ultimele trei săptămâni. Tensiunea este palpabilă”, a afirmat Varanda Oprina.

Studenta consideră că nemulțumirile ar putea persista, deoarece tot mai mulți oameni resimt presiunea economică.

„Se simte o adevărată furie, iar situația pare puțin scăpată de sub control. Motivele sunt cât se poate de reale. Costul vieții a crescut foarte mult, iar oamenii nu mai fac față. Au considerat că singurul mod în care pot reacționa este să iasă în stradă”, a explicat ea.

Studenții, tot mai afectați de costul vieții

Potrivit studentei românce, tinerii din Franța se confruntă cu dificultăți în a-și acoperi cheltuielile curente.

„Din câte am înțeles, vorbind cu studenți francezi de aici și cu elevi, situația este într-o anumită măsură asemănătoare cu cea de la noi, din România. Prețurile sunt extrem de mari și nu își pot permite să lucreze suficient cât să se întrețină”, a declarat aceasta.

Dificultățile nu se limitează la cheltuielile pentru divertisment sau ieșirile în oraș, ci privesc costurile de zi cu zi. 

„Imaginea pe care noi o avem, de exemplu în România sau în restul lumii, despre Franța este extrem de limitată. Nu este vorba doar despre boema pariziană, care iese la cafenele toată ziua și bea vin. Este o societate extrem de stratificată și sunt foarte mulți oameni care nu mai fac față în acest moment”, a spus ea.

Reacția forțelor de ordine, criticată

Intervenția forțelor de ordine a alimentat, în opinia studentei, tensiunile din ultimele săptămâni. Ea a afirmat că reacția autorităților a fost considerată disproporționată și excesiv de violentă în timpul protestelor elevilor și studenților.

Situația ar fi fost însă diferită în timpul manifestațiilor recente, când violențele au venit, potrivit relatării sale, și din partea unor protestatari.

„Reacția forțelor de ordine mi se pare că a alimentat foarte mult tensiunile în ultimele săptămâni. În timpul protestelor elevilor și studenților, opinia generală a fost că reacția autorităților a fost disproporționată, exagerată și extrem de violentă. Astăzi, lucrurile au continuat, doar că, pentru prima dată, am văzut violență și din partea protestatarilor”, a declarat Varanda Oprina.

Ea a oferit exemplul orașului Marsilia, unde, potrivit relatării sale, au fost vandalizate magazinele din centrul orașului.

Protestele ar putea continua în zilele următoare

Evoluția manifestațiilor rămâne incertă. Smaranda Oprina a explicat că o vacanță universitară ar putea contribui la calmarea temporară a situației.

„Pe de o parte, poate că lucrurile s-ar putea calma puțin. Dar, având în vedere amploarea pe care au căpătat-o manifestațiile și faptul că nu mai este vorba doar despre protestele elevilor și studenților, ci și despre «Vestele galbene», fermieri și alte sindicate, tind să cred că manifestațiile vor continua și vor lua amploare”, a afirmat ea.

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Editor : C.A.

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