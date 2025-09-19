Franța ia în considerare serviciul militar opțional, în contextul războiului prelungit din Ucraina. Cum vor proceda Germania și Polonia

Biroul primului ministru francez, Sebastien Lecornu, a anunțat vineri că se pregătește o reformă a serviciului militar opțional. Deși planurile nu prevăd recrutarea obligatorie, programul voluntar va implica probabil o pregătire militară serioasă și este conceput pentru a deschide calea către recrutarea în forțele armate active sau în rezervă, arată Politico. Aceasta vine în contextul în care țările europene, inclusiv Germania și Polonia, se confruntă cu probleme de recrutare, în timp ce continentul se pregătește pentru un potențial război cu Rusia lui Vladimir Putin.

În iulie, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va veni cu „un nou cadru care să le permită tinerilor să servească în armată”. Deși se află încă într-un stadiu preliminar, anunțul de vineri arată că lucrările pentru realizarea acestui obiectiv avansează.

În contextul unei reorganizări mai ample a organizațiilor statului, biroul prim-ministrului Sebastien Lecornu a anunțat că unitatea responsabilă de controversatul serviciu național universal va fi desființată, „în contextul viitoarei creări a serviciului militar voluntar”.

Franța a creat serviciul național universal în 2019 - un serviciu opțional de o lună pentru voluntari cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, menit să transmită valorile franceze. Programul civil, în cadrul căruia voluntarii poartă uniforme de tip militar, a fost considerat un prim pas către serviciul militar, dar participanții primesc puțină pregătire militară efectivă.

Lipsa de participare la program, precum și necesitatea de a recruta mai multe persoane pentru forțele armate, în vederea îndeplinirii obligațiilor NATO și a creșterii puterii de descurajare împotriva Rusiei, au declanșat discuții privind reinstaurarea serviciului militar voluntar.

În prezent, nu se discută despre reinstituirea serviciului militar obligatoriu în Franța, care a fost abolit de fostul președinte Jacques Chirac în 1997. Există însă un serviciu militar voluntar diferit, dar acesta este orientat spre furnizarea de competențe tinerilor pentru angajarea în sectorul civil, cum ar fi obținerea permisului de conducere, arată Politico.

Revizuirea strategică națională actualizată a Franței, publicată în iulie, a solicitat o reorganizare a acestui program, astfel încât să se concentreze mai mult pe apărare și pe stimularea recrutării militare.

Editor : C.A.