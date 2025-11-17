Live TV

Franța exportă uraniu către Rusia, pentru că acest lucru nu este supus sancțiunilor. „Nu este ilegal, dar este profund imoral”

Data actualizării: Data publicării:
Radioactiv
Uraniul este transportat cu ajutorul vasului Mikhail Dudin, ]nmatriculat ]n Panama. Foto: Profimedia

Grupul ecologist Greenpeace a declarat duminică că Franța trimite uraniu reprocesat către Rusia pentru tratare, astfel încât acesta să poată fi reutilizat, în ciuda războiului Kremlinului în Ucraina.

Grupul a susținut că, deși este legal, comerțul este „imoral”, deoarece multe națiuni încearcă să intensifice sancțiunile împotriva guvernului rus pentru invazia lansată în 2022.

Membrii Greenpeace au filmat sâmbătă încărcarea a aproximativ 10 containere cu etichete radioactive pe un cargou în portul Dunkirk din Canalul Mânecii, a declarat ONG-ul.

Nava înregistrată în Panama, Mikhail Dudin, este utilizată în mod regulat pentru a transporta uraniu îmbogățit sau natural din Franța la Sankt Petersburg, potrivit Greenpeace.

Însă transportul de sâmbătă a fost primul transport de uraniu reprocesat observat în ultimii trei ani, a adăugat organizația.

„Nu este ilegal, dar este imoral”, a declarat Pauline Boyer, șefa campaniei nucleare a Greenpeace Franța, pentru AFP.

„Franța ar trebui să înceteze contractele cu Rosatom, o companie de stat care ocupă de trei ani centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie”, a adăugat ea.

Gigantul energetic francez controlat de stat Electricite de France (EDF) a semnat în 2018 un acord în valoare de 600 de milioane de euro (700 de milioane de dolari) cu o filială a Rosatom, Tenex, pentru reciclarea uraniului reprocesat. Aceste operațiuni nu au fost afectate de sancțiunile internaționale impuse în urma războiului din Ucraina.
Rosatom deține singura instalație din lume – la Seversk, în Siberia – capabilă să realizeze etapele cheie ale conversiei uraniului reprocesat în uraniu reprocesat îmbogățit.
Uraniul poate fi reprocesat, astfel încât să poată fi reîmbogățit și reutilizat. Odată cu creșterea prețurilor la uraniu pe piețele internaționale, companiile energetice sunt din ce în ce mai interesate să reproceseze combustibilul uzat.

Doar aproximativ 10% din uraniul reîmbogățit trimis înapoi în Franța de către Rusia este utilizat la centrala nucleară Cruas, din sudul Franței, singura din țară care poate utiliza uraniu reprocesat îmbogățit, potrivit Greenpeace.

Ministerul Energiei din Franța și EDF nu au răspuns la întrebările AFP privind transportul sau comerțul.

Franța a ordonat EDF să oprească comerțul cu uraniu cu Rosatom în 2022, când Greenpeace a dezvăluit pentru prima dată contractele în urma invaziei Rusiei.

Franța a declarat în martie 2024 că analizează „serios” posibilitatea construirii unei proprii instalații de conversie pentru a produce uraniu reprocesat îmbogățit.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
criminal beciu teleorman
Nereguli grave descoperite în dosarul femeii ucise de soţ în...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Atac căi ferate
Siberia, noul front al Kievului în războiul cu Putin. Conflictul...
drone
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost...
Ultimele știri
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie”
Calea ferată prin care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk
SUA vor clasifica drept grup terorist un cartel care ar fi condus de Nicolas Maduro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Donald Trump
Donald Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski, vizită în Franța: liderul de la Kiev se afla pentru a noua oară în vizită la Macron, de la startul războiului
Vladimir Putin
Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”
Omagiu Bataclan
Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
James Pickens Jr., starul din „Anatomia lui Grey”, diagnosticat cu cancer la prostată: „Am început să râd...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Tom Cruise, discurs emoționant la primirea Oscarului onorific: A face filme nu este o meserie, ci ceea ce...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu