Franța exportă uraniu către Rusia, pentru că acest lucru nu este supus sancțiunilor. „Nu este ilegal, dar este profund imoral”

Grupul ecologist Greenpeace a declarat duminică că Franța trimite uraniu reprocesat către Rusia pentru tratare, astfel încât acesta să poată fi reutilizat, în ciuda războiului Kremlinului în Ucraina.

Grupul a susținut că, deși este legal, comerțul este „imoral”, deoarece multe națiuni încearcă să intensifice sancțiunile împotriva guvernului rus pentru invazia lansată în 2022.

Membrii Greenpeace au filmat sâmbătă încărcarea a aproximativ 10 containere cu etichete radioactive pe un cargou în portul Dunkirk din Canalul Mânecii, a declarat ONG-ul.

Nava înregistrată în Panama, Mikhail Dudin, este utilizată în mod regulat pentru a transporta uraniu îmbogățit sau natural din Franța la Sankt Petersburg, potrivit Greenpeace.

Însă transportul de sâmbătă a fost primul transport de uraniu reprocesat observat în ultimii trei ani, a adăugat organizația.

„Nu este ilegal, dar este imoral”, a declarat Pauline Boyer, șefa campaniei nucleare a Greenpeace Franța, pentru AFP.

„Franța ar trebui să înceteze contractele cu Rosatom, o companie de stat care ocupă de trei ani centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie”, a adăugat ea.

Gigantul energetic francez controlat de stat Electricite de France (EDF) a semnat în 2018 un acord în valoare de 600 de milioane de euro (700 de milioane de dolari) cu o filială a Rosatom, Tenex, pentru reciclarea uraniului reprocesat. Aceste operațiuni nu au fost afectate de sancțiunile internaționale impuse în urma războiului din Ucraina.

Rosatom deține singura instalație din lume – la Seversk, în Siberia – capabilă să realizeze etapele cheie ale conversiei uraniului reprocesat în uraniu reprocesat îmbogățit.

Uraniul poate fi reprocesat, astfel încât să poată fi reîmbogățit și reutilizat. Odată cu creșterea prețurilor la uraniu pe piețele internaționale, companiile energetice sunt din ce în ce mai interesate să reproceseze combustibilul uzat.

Doar aproximativ 10% din uraniul reîmbogățit trimis înapoi în Franța de către Rusia este utilizat la centrala nucleară Cruas, din sudul Franței, singura din țară care poate utiliza uraniu reprocesat îmbogățit, potrivit Greenpeace.

Ministerul Energiei din Franța și EDF nu au răspuns la întrebările AFP privind transportul sau comerțul.

Franța a ordonat EDF să oprească comerțul cu uraniu cu Rosatom în 2022, când Greenpeace a dezvăluit pentru prima dată contractele în urma invaziei Rusiei.

Franța a declarat în martie 2024 că analizează „serios” posibilitatea construirii unei proprii instalații de conversie pentru a produce uraniu reprocesat îmbogățit.

