Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari

cluster of French flags on the facade of the Bourbon Palace, seat of the National Assembly in Paris, France
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Adunarea Naţională a Franţei a aprobat luni cu o majoritate covârşitoare articolul cheie al unei propuneri de lege care interzice utilizarea reţelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani, o măsură care vizează protejarea sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, susţinută de guvern şi de preşedintele Emmanuel Macron.

Deputaţii francezi au dat undă verde unui amendament care prevede că „accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă online este interzis minorilor sub cincisprezece ani”. Textul integral urmează să fie adoptat mai târziu în această seară, informează Agerpres.

Articolul care prevede intrarea în vigoare în septembrie 2026, a fost adoptat cu 116 voturi pentru şi 23 împotrivă.

Un alt amendament, adoptat cu o diferenţă mică de voturi, stabileşte că furnizorii de reţele sociale „garantează că minorii nu sunt expuşi unei presiuni comerciale excesive” şi interzice „promovarea produselor sau serviciilor susceptibile de a afecta sănătatea fizică sau mentală a minorilor” pe reţelele sociale destinate acestora.

Raportoarea proiectului de lege, Laure Miller (Renaissance, centru-dreapta), şi-a exprimat regretul faţă de adoptarea acestui ultim amendament, pe care îl consideră „neconform cu dreptul Uniunii Europene”, prezentând astfel riscul de a fi „respins de Comisia Europeană”.

Într-un mesaj video difuzat sâmbătă de postul francez BFM-TV, Macron a spus că le-a cerut membrilor guvernului să inițieze o procedură accelerată, astfel încât proiectul de lege să avanseze cât mai rapid și să fie adoptat la timp de Senat. „Creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare”, a spus Macron. „Emoțiile copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare și nu trebuie manipulate. Nici de platforme americane, nici de algoritmi chinezi.”

