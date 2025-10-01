Live TV

Franța își „actualizează” doctrina nucleară. Emmanuel Macron: „Vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii”

Data publicării:
Emmanuel Macron la baza Luxeuil-Saint-Sauveur.
Emmanuel Macron la baza Luxeuil-Saint-Sauveur. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat, miercuri, într-un interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung” că va ţine la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.

„Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre şi vreau să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. Oricum, există o dimensiune europeană încă din 1962”, a declarat preşedintele francez, a cărui ţară este singura din Europa, alături de Regatul Unit, care deţine bomba atomică, potrivit AFP, citată de News.ro.

Chestiunea extinderii descurajării nucleare franceze la alte ţări europene a căpătat importanţă în ultimele luni, în contextul în care unii se tem că nu vor mai putea conta pe protecţia americană în viitor. Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a declarat în favoarea unei dezbateri pe această temă.

Emmanuel Macron urmează să se deplaseze vineri la Saarbrücken, în Germania, pentru Ziua Unităţii Germane, la 35 de ani de la reunificare, la invitaţia omologului său Frank-Walter Steinmeier şi în prezenţa cancelarului german.

Pe de altă parte, Kremlinul a semnalat recent că vrea ca arsenalele nucleare ale Franţei şi Germaniei să fie puse la socoteală în discuţiile pe tema reducerii armelor nucleare strategice. Aceste negocieri trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la tratatul New START sau la tratatele precedente, au arsenale mult mai mici decât SUA şi Rusia, cuprinzând între 250 şi 300 de focoase nucleare fiecare.

Citește și:

De ce Europa nu se poate baza doar pe umbrela nucleară a Franței și ce ar putea descuraja cu adevărat un atac al Rusiei

Reacția Kremlinului la intenția Franței de a extinde umbrela nucleară asupra altor state europene

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
a smart digital kilowatt or electricity meter is telling the usage of electricity in a home direct to the provider.
De ce nu au românii oferte de energie cu tarif diferențiat pe ore...
taxe TVA
Ministrul Finanțelor anunță dacă va crește TVA în 2026. Ce spune...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
Nicușor Dan participă la dineul organizat de regele Danemarcei la...
Ultimele știri
Ministrul Energiei anunță dacă vor scădea facturile la energie în 2026. „Prin orice metode legale, acesta este scopul meu”
A murit Jane Goodall. Specialista în primatologie, cunoscută pentru campaniile sale de protecție a mediului, avea 91 de ani
Bogdan Ivan, despre noile centrale care vor furniza energie ieftină în România: „Sunt proiecte de securitate națională”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
franta steag turnul eiffel
Atenţionare de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru românii care vor să meargă în Franţa
Imagine cu un petrolier
Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, anchetat în Franța pentru incidentele cu drone. Membri ai echipajului, arestați preventiv
macron
Avertismentul lui Emmanuel Macron: „Europa se află într-o confruntare cu Rusia”
lacul de acumulare vidraru
Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii refuză măsurile reale privind problema apei
Pavel Durov
La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți...
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...