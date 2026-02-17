Franța a eliberat un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei - denumit generic „Grinch” - după ce proprietarul său a plătit o amendă de câteva milioane de euro, a declarat un ministru, potrivit France24. Forțele franceze și aliații lor au interceptat petrolierul luna trecută între Spania și Maroc.

„Petrolierul „Grinch” părăsește apele franceze după ce a plătit câteva milioane de euro și a suportat o imobilizare costisitoare de trei săptămâni în Fos-sur-Mer”, a declarat ministrul de Externe Jean-Noel Barrot pe X.

„Evitarea sancțiunilor europene are un preț. Rusia nu va mai putea finanța războiul său cu impunitate prin intermediul unei flote fantomă în largul coastelor noastre”, a adăugat el.

Procuratura și autoritățile regionale au declarat că, „în cadrul unei proceduri de recunoaștere a vinovăției, compania proprietară a navei a fost condamnată de tribunalul din Marsilia la o sancțiune financiară”.

Forțele franceze și aliații lor au abordat petrolierul luna trecută între Spania și Maroc, după ce acesta și-a început călătoria în Rusia. Nava a fost escortată într-un port din apropierea orașului Marsilia, din sudul țării.

Între timp, petroliere din aşa-numita flotă fantomă a Rusiei, prin care Moscova exportă petrol ocolind sancţiunile care i-au fost impuse de ţările occidentale după invazia în Ucraina, au navigat în apele daneze într-un ritm de aproape unul pe zi în 2025, conform datelor publicate de Autoritatea Maritimă daneză, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„În 2025, petrolierele vizate de sancţiunile UE au efectuat 292 de deplasări în apele daneze”, a declarat autoritatea într-un e-mail transmis sursei citate.

Uniunea Europeană are pe lista sa 598 de nave suspectate de a face parte din „flota fantomă”, care sunt interzise în porturile și serviciile maritime europene.

