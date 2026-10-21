Live TV

Franța mobilizează armata după jafurile și incendierile din marile orașe. Guvernul recunoaște eșecuri în gestionarea violențelor

Data publicării:
France Protests
Haos la protestele studenților din Franța. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Restricțiile de circulație au contribuit la restabilirea calmului Suspect arestat pentru incendierea primăriei din Limoges Italia se confruntă cu o nouă formă de agitație, afirmă ministrul Apărării

Franța va mobiliza trupe militare alături de poliție și va desfășura forțe masive de securitate înaintea noilor proteste anunțate pentru sâmbătă. Premierul Sebastien Lecornu a recunoscut deficiențe în gestionarea revoltelor din weekend, care au provocat jafuri și distrugeri în mai multe orașe, anunță Reuters.

„Desfășurarea de forțe de sâmbăta viitoare va fi masivă”, a declarat prim-ministrul Sébastien Lecornu, adăugând că prioritatea imediată este restabilirea ordinii după ce, pe 17 octombrie, revoltele și jafurile au cuprins Parisul, Marsilia, Lyonul și alte orașe.

În cadrul unei dezbateri uneori tensionate, ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că armata va fi mobilizată alături de poliție. Guvernul s-a angajat, de asemenea, să își revizuiască tacticile de intervenție, după criticile potrivit cărora centrele orașelor au fost lăsate vulnerabile în timpul violențelor.

Restricțiile de circulație au contribuit la restabilirea calmului

Prezentând criza drept o alegere „între violență și Republică”, Lecornu a atribuit tulburările grupurilor de extremă stângă. La rândul lor, acestea au acuzat guvernul că a subestimat nemulțumirea publică provocată de costul ridicat al vieții și de deteriorarea serviciilor publice.

Violențele au șocat Franța atât prin amploarea lor, cât și prin aparenta incapacitate a poliției de a le ține sub control. Evenimentele au alimentat tensiunile înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor, în contextul în care candidații de extremă dreaptă și de extremă stângă înregistrează rezultate puternice în sondaje.

Protestele din alte țări europene, inclusiv Italia și Albania, au amplificat temerile că nemulțumirea față de nivelul de trai s-ar putea răspândi pe întregul continent, într-un moment în care numeroase state, inclusiv Franța, se confruntă cu dificultăți bugetare.

În Franța, noaptea de luni spre marți a fost relativ liniștită, după introducerea unor restricții de circulație țintite în mai multe zone afectate de haos. Guvernul a susținut că aceste măsuri au contribuit la restabilirea controlului. Restricțiile locale, dintre care unele îi vizau pe copiii și adolescenții cu vârste sub 18 ani, au fost prelungite până marți seara, a anunțat poliția.

Lecornu a recunoscut deficiențele în răspunsul autorităților din weekend. Potrivit premierului, au existat eșecuri la nivelul serviciilor de informații, desfășurarea forțelor de poliție a fost prea statică, iar autoritățile au greșit când nu au anulat concediile programate ale polițiștilor.

Nunez și-a cerut scuze pentru greșeli. „Regret profund ceea ce s-a întâmplat. Îmi asum partea mea de responsabilitate”, a declarat ministrul.

Suspect arestat pentru incendierea primăriei din Limoges

Parlamentul înființează o comisie de anchetă pentru a stabili cauzele tulburărilor, în timp ce autoritățile au desemnat 200 de anchetatori pentru identificarea și urmărirea penală a persoanelor implicate în violențele de stradă.

Poliția a arestat marți un bărbat suspectat că a provocat incendiul care a distrus primăria istorică din Limoges, oraș situat în centrul Franței, în timpul revoltelor. Oficialii au declarat că suspectul se afla pe o listă de supraveghere în materie de securitate și că aparținea unui grup de extremă stângă.

Sylvain Maillard, deputat al partidului Renaștere din Paris, a declarat pentru Reuters că unele aplicații au devenit „un sistem de walkie-talkie pentru revoltați și jefuitori”.

Criza a avut și efecte economice. Costurile de împrumut ale Franței au crescut marți, pe fondul îngrijorărilor investitorilor privind perspectiva unor noi tulburări. Randamentul obligațiunilor de stat franceze de referință, cu scadența la 10 ani, a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 24 de ani.

Lanțul de supermarketuri Carrefour a anunțat că a înregistrat pierderi de zeci de milioane de euro din cauza furturilor și a pagubelor provocate în timpul violențelor. Compania a avertizat că se confruntă cu o „situație fără precedent” din cauza dezordinii.

Principala uniune studențească din Franța, UNEF, a convocat noi proteste pentru sâmbătă, angajându-se să mențină presiunea asupra guvernului condus de Emmanuel Macron. Organizația contestă ceea ce consideră a fi un sistem educațional aflat în declin și subfinanțat. „Continuăm”, a transmis aceasta pe rețelele sociale.

Separat, grupuri care se identifică drept „Gilets Jaunes” - „Vestele Galbene” - au făcut apel la proteste împotriva creșterii prețurilor la combustibil.

Mișcarea „Vestele Galbene”, în mare parte inactivă în ultimii ani, a izbucnit în 2018, în timpul primului mandat al lui Macron, ca reacție la planurile de majorare a taxelor pe benzină. Blocajele rutiere au continuat luni de zile, până când guvernul a făcut concesii costisitoare, pe care în prezent nu și le mai poate permite.

Italia se confruntă cu o nouă formă de agitație, afirmă ministrul Apărării

Orașele din nordul Italiei, inclusiv Milano, principalul centru financiar al țării, au fost, de asemenea, afectate de revolte în weekendul trecut.

Deși nu au avut amploarea celor din Franța, tulburările au pus sub presiune guvernul condus de Giorgia Meloni, care urma să introducă noi măsuri de securitate în cadrul unei ședințe de cabinet programate marți.

Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a descris tulburările drept o formă de „război hibrid”, desfășurat prin intermediul platformelor de socializare precum TikTok și YouTube, precum și al altor rețele online.

„Evenimentele din Milano și din alte părți ale Italiei sunt fundamental diferite de cele observate în alte epoci”, a scris Crosetto pe X. „Occidentul încă nu și-a dat seama de acest lucru și nici nu a întreprins vreo acțiune semnificativă ca răspuns.”

Pe bulevardul central Corso Vittorio Emanuele II din Milano, magazinul de articole sportive On și un magazin Levi’s, vizate în timpul protestelor, s-au redeschis marți, însă au rămas baricadate. Magazinele de lux și-au repus marfa în vitrine după ce o retrăseseră temporar din motive de securitate.

În Albania, protestatarii urmau să iasă în stradă la Tirana pentru a șaptea zi consecutivă, în semn de protest față de guvernul condus de prim-ministrul Edi Rama.

Citește și: De ce se prăbușește centrul politic al Europei? Franța și Germania, primele semnale ale unui val radical

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
profgaze rusia europa vladimir putin
3
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
4
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
o femeie cu caciula ce uita șa un peisaj de toamnă
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune. Meteorologii anunță...
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mirage 2000
Tragedie aeriană lângă Nancy: Un Mirage 2000D s-a prăbușit în timpul antrenamentului. Un pilot mort, suspiciuni de explozie în aer
Marine Le Pen
Donald Trump o descrie pe Marine Le Pen drept „vocea conservatoare” a Franței, fără să îi promită sprijin electoral
profimedia-1144087421
De ce se prăbușește centrul politic al Europei? Franța și Germania, primele semnale ale unui val radical
Paris, France. 18th Oct, 2026. Damage from violence and looting is seen near Strasbourg Saint-Denis the day after demonstrations against the high cost of living turned violent in Paris, France, October 18, 2026, as part of a nationwide call for mobilizati
Violențele din Franța, analizate de serviciile de informații. Cine s-a aflat în spatele atacurilor și cine a comis jafurile
Incendiul catastrofal de la Primăria din Limoges. Foto Profimedia
Suspect arestat în Franța în legătură cu incendiul provocat la Primăria din Limoges, identificat ca fiind un activist de extremă stânga
Recomandările redacţiei
luca niculescu inquam malina norocea
Premierul Luca Niculescu dă asigurări că Pilonul 2 de pensii nu va fi...
Ședință CSAT
Oficial: Nicușor Dan a convocat joi o ședință CSAT. Implicațiile de...
Artificial Intelligence
Elon Musk ar fi intervenit în funcționarea Starshield în Ucraina...
BUCURESTI - GUVERN - PRIMA SEDINTA - CABINET NICULESCU - 20 OCT
Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către mai mulţi...
Ultimele știri
„Lui Trump pur și simplu nu-i place Zelenski”. Temerile europenilor privind poziția SUA în războiul din Ucraina
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat Parisul sunt „niște copii asupriți de dictatură”
Protestele se extind în Europa: organizațiile studențești și sindicatele din Grecia organizează astăzi demonstrații și greve
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Fanatik.ro
Inteligența Artificială a dat verdictul! Cu ce scor se va termina derby-ul FCSB – Rapid
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
România revoluționează fotbalul mondial! Propunerea lui Răzvan Burleanu va schimba regulile la nivel global
Adevărul
Tesla scumpește încărcarea mașinilor electrice în SUA. Cum încearcă Elon Musk să transforme energia într-o...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Europenii au început să cadă în capcană!" Rusia transmite un mesaj clar, după întâlnirea Degtyarev - Putin
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jason Segel s-a căsătorit după doi ani de relație. Cine este soția starului din „Shrinking”
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...