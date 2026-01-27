Franța renunță la Microsoft Teams și Zoom în favoarea unei „platforme suverane”: „Scopul este de a garanta securitatea”

Franța va înlocui platformele americane Microsoft Teams și Zoom cu propria platformă de videoconferințe dezvoltată la nivel național, care va fi utilizată în toate departamentele guvernamentale până în 2027, a anunțat luni această țară, relatează Euronews.

Măsura face parte din strategia Franței de a renunța la utilizarea produselor software străine, în special a celor din Statele Unite, și de a recâștiga controlul asupra infrastructurii digitale critice. Aceasta survine într-un moment crucial, întrucât Franța, la fel ca Europa, se află la un punct de cotitură în ceea ce privește suveranitatea digitală.

„Scopul este de a renunța la utilizarea soluțiilor non-europene și de a garanta securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice publice, bazându-ne pe un instrument puternic și suveran”, a declarat David Amiel, ministrul funcției publice și al reformei statului.

Luni, guvernul a anunțat că va utiliza în schimb platforma de videoconferință Visio, produsă în Franța. Platforma se află în fază de testare de un an și are aproximativ 40.000 de utilizatori.

Visio face parte din planul Suite Numérique al Franței, un ecosistem digital de instrumente suverane conceput pentru a înlocui utilizarea serviciilor online americane, precum Gmail și Slack. Aceste instrumente sunt destinate funcționarilor publici și nu sunt destinate utilizării de către companii publice sau private.

Platforma dispune, de asemenea, de o funcție de transcriere a întâlnirilor și de diarizare a vorbitorilor bazată pe inteligență artificială, utilizând tehnologia start-up-ului francez Pyannote.

Viso este, de asemenea, găzduit pe infrastructura cloud suverană a companiei franceze Outscale, care este o filială a companiei franceze de software Dassault Systèmes.

Guvernul francez a declarat că trecerea la Visio ar putea reduce costurile de licențiere și ar putea salva până la 1 milion de euro pe an pentru fiecare 100.000 de utilizatori.

Această măsură vine în contextul în care Europa și-a pus sub semnul întrebării dependența excesivă de infrastructura informatică (IT) a Statelor Unite, în urma întreruperilor serviciilor cloud din SUA de anul trecut.

„Această strategie subliniază angajamentul Franței față de suveranitatea digitală, pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde și al temerilor legate de supravegherea străină sau întreruperile serviciilor”, a declarat Amiel.

Editor : A.M.G.