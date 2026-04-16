Franţa: Şapte cetăţeni moldoveni, condamnaţi după ce au desenat graffiti cu sicriele unor soldați francezi

Data publicării:
Şapte cetăţeni moldoveni au fost condamnaţi joi în Franţa la plata unor amenzi pentru că au desenat în spaţii publice în iunie 2024 graffiti-uri, dintre care unele ilustrau sicrie ale soldaţilor francezi, sugerând astfel implicarea Franţei în războiul din Ucraina, dar au fost achitaţi de acuzaţia de „demoralizare a armatei”, pentru care acuzarea ceruse pedepse cu închisoarea, relatează AFP.

Cinci dintre ei au fost amendaţi cu 1.000 de euro, unul cu 7.000 de euro, iar bărbatul descris ca liderul grupului a primit 10.000 de euro amendă, conform sentinţei Tribunalului Penal din Paris.

Cazul este prezentat ca făcând parte dintr-o serie de incidente pe care comentatori şi oficiali francezi le atribuie unei încercări a Rusiei de a submina sprijinul european pentru Ucraina prin acţiuni de „război hibrid”, după ce au fost găsite pictate stele albastre ale lui David în regiunea pariziană (doi cetăţeni moldoveni implicaţi), mâini roşii pictate pe Memorialul Holocaustului (patru bulgari condamnaţi) şi capete de porc aruncate în faţa moscheilor.

Moscova neagă aceste acuzaţii, nefiind de altfel dovedite oficial astfel de legături, iar până în prezent Franţa a acuzat direct serviciul secret FSB numai în cazul desenelor cu stelele lui David.

În dosarul cu cei şapte cetăţeni moldoveni, chiar dacă legătura cu Rusia nu a fost dovedită, „nu avem nicio îndoială că provine de acolo”, a susţinut joi o sursă franceză din domeniul securităţii.

Primul graffiti pictat de acest grup au fost descoperite pe 7 iunie 2024 pe pereţii clădirii Adunării Naţionale franceze şi ilustra imaginea unui sicriu inscripţionat cu mesajul "Soldaţi francezi în Ucraina".

Două săptămâni mai târziu, alte graffiti-uri cu referire la Ucraina au fost găsite pe clădirile din Paris ale AFP şi ale ziarului Le Figaro, în alte locuri ale capitalei franceze fiind descoperite de asemenea desene reprezentând un sicriu cu aripi de avion şi cu mesajul „Mirage pentru Ucraina”, referire la avioanele de luptă franceze Mirage furnizate Ucrainei.

Procurorul a cerut un an şi jumătate de închisoare pentru „participarea la o operaţiune de demoralizare a armatei pentru a aduce prejudicii apărării naţionale”. Această infracţiune, pentru care nu au mai fost pronunţate condamnări de când s-a încheiat războiul din Algeria (1954-1962), este acum pedepsită cu 5 ani de închisoare.

Avocaţii apărării au cerut achitarea acuzaţiilor, argumentând că forţele franceze nu participau la luptele din Ucraina şi estimând că „a fost denaturat textul” acuzării, iar în final judecătorul a stabilit amenzile anunţate.

 

