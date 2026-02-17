Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026

Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.

În 2025, au ieşit 46 dintre ei, printre care Brahim Bahrir, care a ameninţat vineri cu un cuţit mai mulţi jandarmi la Arcul de Triumf din Paris, înainte de a muri din cauza rănilor provocate de gloanţe.

Acest bărbat, condamnat în 2013 pentru terorism în Belgia, unde înjunghiase doi poliţişti, a fost eliberat din închisoarea din Franţa (n.r. unde fusese transferat) în urmă cu o lună şi jumătate, pe 24 decembrie.

El făcea obiectul unei supravegheri judiciare, ce includea în special obligaţia de a urma programul de deradicalizare „Pairs”. De asemenea, era vizat de o măsură individuală de control administrativ şi supraveghere (MICAS).

Potrivit procurorului antiterorist, în 2021 aproape 21% dintre cei care au ieşit din închisoare fuseseră condamnaţi pentru acţiuni violente sau proiecte de atentat, proporţie ce ar urma să fie de 52% în 2026.

