Live TV

Franța se pregătește pentru eliberarea a 35 de condamnați pentru terorism islamist în 2026

Data publicării:
detinuti in curtea unei inchisori vazuti printre gratii
Franţa vrea să-i adune pe „cei mai mari 100 de traficanţi de droguri” într-o închisoare de maximă securitate. Foto: Profimedia

Parchetul naţional antiterorist francez (PNAT) prevede că 35 de deţinuţi pentru terorism islamist vor ieşi din închisoare în 2026, a indicat marţi şeful PNAT, Olivier Christen, în cotidianul francez Le Monde. În total, 339 de deţinuţi pentru terorism islamist au ieşit din închisoare începând din 2021, potrivit PNAT.

În 2025, au ieşit 46 dintre ei, printre care Brahim Bahrir, care a ameninţat vineri cu un cuţit mai mulţi jandarmi la Arcul de Triumf din Paris, înainte de a muri din cauza rănilor provocate de gloanţe.

Acest bărbat, condamnat în 2013 pentru terorism în Belgia, unde înjunghiase doi poliţişti, a fost eliberat din închisoarea din Franţa (n.r. unde fusese transferat) în urmă cu o lună şi jumătate, pe 24 decembrie.

El făcea obiectul unei supravegheri judiciare, ce includea în special obligaţia de a urma programul de deradicalizare Pairs. De asemenea, era vizat de o măsură individuală de control administrativ şi supraveghere (MICAS).

Potrivit procurorului antiterorist, în 2021 aproape 21% dintre cei care au ieşit din închisoare fuseseră condamnaţi pentru acţiuni violente sau proiecte de atentat, proporţie ce ar urma să fie de 52% în 2026.

Citește și:

Franța l-a eliberat pe „Grinch”. Petrolierul suspectat că aparține „flotei fantomă” a Rusiei, lăsat să plece după plata unei amenzi

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
5
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inchisori franta
Franța are o problemă cu închisorile
HUREZEANU CHARLIE HABDO
ATAC TERORIST PARIS. Emil Hurezeanu: Mă despart categoric de opiniile prietenului C.T. Popescu
Recomandările redacţiei
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
ninsoare bucuresti 19 martie
Capitala, sub cod portocaliu de viscol. Ninge abundent în București...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
Schimbări importante pregătite de ASF pentru șoferi: Prețul RCA s-ar...
Trump
Cum a salvat Donald Trump rețeaua TikTok: culisele unei campanii de...
Ultimele știri
Viscolul afectează traficul pe DN1: restricție de circulație pentru mașinile mai mari de 7,5 tone pe sectorul Nistorești - Azuga
Viscol în București: sunt așteptați nămeți de jumătate de metru. Primăria Capitalei trimite 2.700 de oameni și 380 de utilaje pe teren
Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Scenariu sumbru pentru clienții Nordis: plătești mai mult sau pierzi apartamentul. Evaluarea care schimbă...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Nicolae Dică a refuzat-o pe FCSB! Mihai Stoica l-a vrut la campioana României
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Cristian Păun anunță apocalipsa pensiilor. Nu sunt bani pentru ajutoare la pensie și pentru indexare în 2027
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online