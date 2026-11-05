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Franța se pregătește pentru noi proteste: 70.000 de polițiști vor fi mobilizați. „Exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie”

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Proteste ale elevilor în Franța. Foto Profimedia
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Se așteaptă ca sute de mii de protestatari să mărșăluiască prin orașele franceze, iar angajații din sectorul public să intre în grevă joi, într-o nouă încercare pentru președintele Emmanuel Macron, după săptămâni de tulburări care au zguduit guvernul său și au dominat agenda politică cu cinci luni înainte de alegerile prezidențiale, relatează Reuters.

Mobilizarea, organizată de sindicatele, printre care și CGT, de orientare de stânga, și susținută de grupuri studențești, vine în urma demonstrațiilor privind costul vieții, serviciile publice și educația, care au declanșat cele mai grave tulburări civile pe care Franța le-a cunoscut în ultimii ani.

Autoritățile au încercat să calmeze spiritele după ce, pe 17 octombrie, revoltele și jafurile au luat forțele de securitate pe nepregătite, provocând pagube la magazine și clădiri publice din toată țara și alimentând criticile la adresa modului în care Macron a gestionat criza.

„Suntem extrem de vigilenți, deoarece este exclus să retrăim evenimentele din 17 octombrie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, în cadrul unei conferințe de presă organizate după ședința de miercuri a cabinetului.

Autoritățile franceze vor mobiliza aproximativ 70.000 de polițiști la nivel național, a relatat BFM TV. Serviciul de informații interne estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane vor participa la demonstrațiile din afara Parisului, a precizat postul de televiziune.

Ministerul Educației a declarat că se preconizează ca 17,5% dintre profesorii din școlile primare de stat să intre în grevă, în timp ce sindicatele au avertizat asupra unor posibile perturbări ale serviciilor feroviare și de transport public.

Printre cei care se așteaptă să participe la marșurile de joi se numără elevi care afirmă că situația din școli și incertitudinea tot mai mare cu privire la viitorul lor rămân motive majore de îngrijorare.

„Încercăm să continuăm să ne mobilizăm cât mai mult posibil. Unii oameni nu o fac pentru că le este frică. Mulți oameni se tem de violența poliției”, a declarat Irma de Banville, o studentă de 19 ani din Paris.

Guvernul francez a apărat tacticile poliției, afirmând totodată că orice abuzuri vor fi investigate.

Macron a convocat miercuri o reuniune pe tema apărării și securității, în perspectiva protestelor, subliniind modul în care o mișcare care a început din nemulțumirea studenților față de deteriorarea condițiilor din școli și din îngrijorările legate de oportunitățile tinerilor s-a transformat într-o provocare mai amplă pentru guvernul său.

„Obiectivul pentru săptămânile următoare este să readucem râul care a ieșit din matcă în albia sa și să demarăm alegerile prezidențiale în condiții cât mai calme posibil”, a declarat un oficial apropiat de Macron, subliniind numărul mai mic de licee blocate în această săptămână, comparativ cu începutul crizei.

Protestele organizate la nivel național sâmbăta trecută s-au desfășurat, în general, în condiții pașnice, cu câteva ciocniri izolate. Cu toate acestea, atmosfera politică rămâne tensionată, candidații făcând manevre în perspectiva alegerilor, iar partidele de opoziție încercând să profite de frustrarea publicului legată de nivelul de trai și de politica guvernului.

Sindicatele din sectorul energetic francez urmează să se alăture grevei de joi, a anunțat compania de stat EDF. O grevă anterioară din sectorul energetic, care a avut loc la jumătatea lunii septembrie, a redus aprovizionarea cu energie electrică în țară și a diminuat capacitatea de livrare a celui mai mare terminal de gaz natural lichefiat din Franța, Dunkirk LNG.

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Editor : A.M.G.

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