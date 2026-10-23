Franța și Regatul Unit au simulat pentru prima dată împreună un atac nuclear. Exercițiu militar fără precedent deasupra Mediteranei

Franța și Regatul Unit au desfășurat, pentru prima dată, un exercițiu militar comun în cadrul căruia au simulat un atac nuclear deasupra Mării Mediterane. Operațiunea, denumită „Rummy”, a implicat avioane de luptă Rafale și Typhoon și marchează o nouă etapă a cooperării dintre cele două puteri nucleare europene, potrivit unui comunicat al Ministerului francez al Apărării. În timpul exercițiului nu a fost utilizat armament nuclear.

Avioane Rafale ale Forțelor Aeriene și Spațiale franceze au decolat de la baza militară Saint-Dizier, din nord-estul Franței, și au fost escortate de avioane Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale britanice (RAF). Aeronavele au operat împreună deasupra Mării Mediterane, unde au simulat un atac nuclear, într-un exercițiu descris de autorități drept „fără precedent”, relatează News.ro.

Potrivit comunicatului, operațiunea a urmărit îmbunătățirea coordonării și interoperabilității dintre forțele aeriene ale celor două țări, în cadrul cooperării stabilite prin Declarația de la Northwood.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Prima participare britanică la un exercițiu al componentei nucleare aeropurtate franceze marchează un nou capitol în cooperarea dintre Regatul Unit și Franța în domeniul apărării nucleare”, a transmis Ministerul francez al Apărării.

Mesaj comun privind securitatea Europei

Ministrul britanic al Apărării a subliniat că exercițiul reprezintă un pas important în relația dintre cele două state și transmite un mesaj de unitate în fața amenințărilor la adresa securității europene.

„Într-o lume tot mai periculoasă, adversarii noștri nu trebuie să aibă nicio îndoială: Regatul Unit și Franța rămân unite în angajamentul lor în favoarea securității europene și menținerii disuasiunii care a contribuit la păstrarea păcii timp de generații”, a declarat oficialul britanic.

La rândul său, ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, a arătat că independența forțelor nucleare ale celor două țări nu împiedică o coordonare mai strânsă.

„A avea forțe nucleare independente nu exclude coordonarea”, a declarat aceasta, adăugând că o astfel de cooperare poate contribui la securitatea NATO și la stabilitatea regiunii euroatlantice.

Franța și Regatul Unit au precizat că exercițiul demonstrează hotărârea lor de a descuraja amenințările comune și au reafirmat că nu intenționează să recurgă la arme nucleare decât în circumstanțe extreme de legitimă apărare.

Exercițiul are loc în contextul inițiativei de „disuasiune avansată”, lansată în martie de președintele francez Emmanuel Macron. Aceasta permite statelor europene interesate să participe la exerciții și consultări strategice privind descurajarea nucleară, fără ca Franța să împartă cu acestea autoritatea de a decide utilizarea armelor nucleare.

Inițiativa prevede inclusiv posibilitatea desfășurării temporare a unor avioane Rafale din cadrul Forțelor Aeriene Strategice franceze pe teritoriul statelor partenere. Potrivit informațiilor prezentate, zece țări au aderat până în prezent la acest demers.

Editor : M.I.