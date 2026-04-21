Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invadarea Ucrainei. „Liderii ruşi trebuie să dea socoteală”

Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invazia Ucrainei de către Rusia, în completarea Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat la Strasbourg şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot, relatează AFP.

„Franţa se va alătura acordului privind Comitetul Director al Tribunalului Special, pe a cărui înfiinţare sperăm să o vedem finalizată la reuniunea ministerială de la Chişinău la 14 şi 15 mai”, a anunţat luni ministrul francez de Externe în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Comisia Europeană (CE) anunţa la sfârşitul lui martie că a deschis procesul pentru a deveni membru fondator al acestui Tribunal, menit să urmărească penal oficiali ruşi de rang înalt politici şi militari cu privire la ”crima de agresiune a Ucrainei”.

Jean-Noël Barrot a salutat activitatea APCE, care are 48 de state membre, pe care a catalogat-o drept „conștiinţa democratică a Europei” şi „vocea cetăţenilor săi”.

„Ca dovadă, citez rolul pe care l-aţi jucat, contribuind în mod direct, în martie 2022, la excluderea Rusiei din Consiliul Europei (CoE)”, a declarat el.

„Mulţumită vouă, Consiliul a preluat conducerea eforturilor pentru a se face dreptate Ucrainei şi poporului său. Aceste eforturi au permis, încă din 2023, să se înfiinţeze Registrul Pagubelor, primul pilon al Mecanismului Reparaţiei cerută de către Ucraina”, a declarat ministrul francez.

Însă reparaţia pagubelor nu este suficientă, iar „liderii ruşi trebuie să dea socoteală”, a subliniat Jean-Noël Barrot.

„Nu doar pentru masacrele comise la Bucea şi Mariupol, deportarea copiilor, atacurile împotriva civililor, uciderii jurnaliştilor şi toate crimele de război, dar şi pentru planificarea şi punerea în aplicare a acestui război de agresiune colonială, nejustificabil şi nejustificat”, a subliniat Jean-Noël Barrot.

