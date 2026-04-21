Live TV

Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invadarea Ucrainei. „Liderii ruşi trebuie să dea socoteală”

Data publicării:
Jean-Noël Barrot
Jean-Noël Barrot. Foto: Profimedia

Franţa susţine înfiinţarea unui Tribunal Special care să judece invazia Ucrainei de către Rusia, în completarea Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat la Strasbourg şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot, relatează AFP.

„Franţa se va alătura acordului privind Comitetul Director al Tribunalului Special, pe a cărui înfiinţare sperăm să o vedem finalizată la reuniunea ministerială de la Chişinău la 14 şi 15 mai”, a anunţat luni ministrul francez de Externe în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Comisia Europeană (CE) anunţa la sfârşitul lui martie că a deschis procesul pentru a deveni membru fondator al acestui Tribunal, menit să urmărească penal oficiali ruşi de rang înalt politici şi militari cu privire la ”crima de agresiune a Ucrainei”.

Jean-Noël Barrot a salutat activitatea APCE, care are 48 de state membre, pe care a catalogat-o drept „conștiinţa democratică a Europei” şi „vocea cetăţenilor săi”.

„Ca dovadă, citez rolul pe care l-aţi jucat, contribuind în mod direct, în martie 2022, la excluderea Rusiei din Consiliul Europei (CoE)”, a declarat el.

„Mulţumită vouă, Consiliul a preluat conducerea eforturilor pentru a se face dreptate Ucrainei şi poporului său. Aceste eforturi au permis, încă din 2023, să se înfiinţeze Registrul Pagubelor, primul pilon al Mecanismului Reparaţiei cerută de către Ucraina”, a declarat ministrul francez.

Însă reparaţia pagubelor nu este suficientă, iar „liderii ruşi trebuie să dea socoteală”, a subliniat Jean-Noël Barrot.

„Nu doar pentru masacrele comise la Bucea şi Mariupol, deportarea copiilor, atacurile împotriva civililor, uciderii jurnaliştilor şi toate crimele de război, dar şi pentru planificarea şi punerea în aplicare a acestui război de agresiune colonială, nejustificabil şi nejustificat”, a subliniat Jean-Noël Barrot.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
grindeanu bolojan
4
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică „umbrela nucleară” la inițiativa Franței
soldat rus militar rus rusia
Rusia susține că a ocupat 1.700 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei în acest an: „Au trecut sub controlul nostru”
Ucraina UE
Germania și Franța iau în considerare o aderare „simbolică” a Ucrainei la UE. Zelenski nu ar fi de acord. Ce argument aduce în discuție
consiliul afaceri externe ue
UE analizează posibile măsuri împotriva Israelului. Ucraina și Orientul Mijlociu, pe agenda miniștrilor de externe
Înmormântare Rusia
Industria funerară din Rusia, în plină expansiune pe fondul pierderilor din Ucraina. Sicriele, gropile, înmormântările s-au scumpit
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PNL - BPN - 22 IUN 2025
Stenograme. Păreri împărțite în ședința PNL privind o nouă...
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
PNL nu-l mai vrea pe Grindeanu al treilea om în stat: liberalii i-ar...
Raed Arafat a fost pus sub acuzare într-un dosar de contrabandă cu un...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu acuză „o susținere de fațadă” în PNL pentru Ilie Bolojan (stenograme)
Accesul în Pasajul Piaţa Presei Libere va fi restricţionat temporar în nopţile de 21-22 aprilie şi 22-23 aprilie 2026
Hubert Thuma vrea reîntoarcerea la masa negocierilor cu PSD: „PNL merge pe o politică de izolare” (stenograme)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Cancan
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, 1,5 milioane euro de la FCSB pentru calificarea în Liga Campionilor! Contraoferta lui Gigi...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
“Vii la FCSB în locul lui Mirel Rădoi?”. Laurențiu Reghecampf, anunțul momentului! Clauza uriaşă pe care Gigi...
Adevărul
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cum și-a câștigat Elena Udrea primii bani. Colegii îi spuneau „coana mare”: „Eram din provincie!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Pro FM
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Film Now
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
Adevarul
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Newsweek
România crește cu o lună vârsta la care ieși la pensie, în timp ce Republica Moldova refuză. Cine e afectat?
Digi FM
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Film Now
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
UTV
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea despre relația cu Felix Baumgartner în plin scandal cu familia lui. „Doi...