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Fratele lui Viktor Orban a fost reținut, anunță premierul Ungariei, Peter Magyar

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Viktor Orban
Foto: Profimedia
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Fratele fostului premier maghiar Viktor Orban, Aron Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane, a anunțat luni prim-ministrul în funcție, Peter Magyar, pe pagina sa de Facebook, citând informații apărute în presă. Viktor Orban a respins acuzaţiile, susţinând că întreaga situaţie reprezintă o tentativă de discreditare politică, ținta fiind el.

Peter Magyar a scris că Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Patrimoniului (NVVH) și Biroul Național de Investigații (NNI) continuă ancheta.

„Conform informațiilor din presă, Aron Orban, fratele lui Viktor Orban, a fost reținut sub suspiciunea de trafic de persoane. NVVH și Biroul Național de Investigații continuă ancheta”, a scris Peter Magyar luni, pe Facebook.

 

Articolul original a fost publicat pe Kontroll, un site de ştiri deţinut de fratele lui Peter Magyar, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit agenției MTI, Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Patrimoniului a anunțat luni dimineață că mai multe persoane au fost reținute într-un caz de trafic de persoane în Budapesta și în județul Pesta.

În cadrul acțiunii, au avut loc rețineri și percheziții la mai multe locații din Budapesta și din județul Pest. Anchetatorii NNI și colaboratorii NVVH desfășoară simultan și în comun acțiuni de anchetă în cadrul a două proceduri penale aflate în curs. Detaliile privind infracțiunile, precum și acțiunile de anchetă vor fi comunicate, probabil, în cursul după-amiezii, au precizat sursele citate de MTI.

Procuratura Centrală de Investigații (KNYF) a comunicat agenției MTI, pe 24 aprilie, că Tribunalul Central al Districtului Buda a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de o lună a doi suspecți într-un caz legat de închirierea de forță de muncă.

 

Conform suspiciunilor întemeiate, suspecții au promis „invocând relațiile de încredere pe care le aveau cu persoane oficiale influente” că vor obține fără probleme permise de ședere în scopul angajării, apoi au împărțit între ei, împreună cu un complice, suma de 17.000 de euro primită de la un antreprenor ca avans în acest scop.

Conform informațiilor disponibile, KNYF a audiat patru persoane în calitate de suspecți pentru infracțiunea de trafic de influență și alte infracțiuni, dintre care, în final, s-a dispus arestarea preventivă a doi suspecți, mai scrie MTI.

Având în vedere că, potrivit procuraturii, în cazul suspecților reținuți exista riscul de fugă, de ascundere și de îngreunare a probării, s-a propus dispunerea arestării preventive a acestora – se menționează în comunicat, adăugându-se că instanța a fost de acord cu propunerea procuraturii.

Fostul premier ungar Viktor Orban a respins acuzaţiile, susţinând că întreaga situaţie reprezintă o tentativă de discreditare politică.

„Reglarea conturilor este folosită ca o diversiune. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este o acţiune de tragere la răspundere, ci o reglare de conturi”, a declarat Orban.

„Eu sunt ţinta, fratele meu este doar un mijloc pentru atingerea acestui scop”, a adăugat fostul premier, citat de MTI.

Trei foşti miniştri se află în prezent în detenţie, inclusiv Gyorgy Matolcsy, care a condus Banca Centrală timp de 12 ani şi a fost considerat de Orban „mâna sa dreaptă”.

Editor : B.P.

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