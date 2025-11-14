Live TV

Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru Parchetul European, OLAF și statele membre

Data publicării:
Guardia di Finanza
Fraudarea TVA-ului prin metoda „carusel” costă UE peste 30 de miliarde de euro pe an. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Canale de comunicare directe între EPPO, OLAF şi Eurofisc

Comisia Europeană a propus un nou cadru care permite schimbul în timp real al datelor privind TVA între EPPO, OLAF și statele membre, pentru a combate mai eficient frauda de tip carusel, ce provoacă pierderi anuale de până la 33 de miliarde de euro la nivelul UE. Măsura urmărește accelerarea investigațiilor și întărirea cooperării transfrontaliere.

Propunerea oferă un temei juridic pentru schimbul de informaţii şi accesul la datele privind TVA, consolidând capacitatea UE de a combate frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii, scrie Agerpres.

Prin introducerea raportării digitale în timp real a comerţului transfrontalier ca parte a pachetului "TVA în era digitală", statele membre vor obţine informaţiile valoroase de care au nevoie pentru a intensifica lupta împotriva fraudei în domeniul TVA, în special a fraudei de tip carusel.

Se estimează că numai acest tip specific de fraudă transfrontalieră în materie de TVA - frauda intracomunitară de tip carusel sau frauda intracomunitară cu firme fantomă (Missing Trader Intra-Community - MTIC) - îi costă pe contribuabilii din UE între 12,5 miliarde euro şi 32,8 miliarde euro anual şi este adesea orchestrat de organizaţii criminale. Frauda de tip carusel este doar o parte din deficitul global de asigurare a conformităţii în materie de TVA, şi anume diferenţa dintre veniturile din TVA preconizate, presupunând conformitatea deplină, şi veniturile efective din TVA colectate, care, pentru 2022, au fost estimate la 89,3 miliarde euro pentru UE.

Canale de comunicare directe între EPPO, OLAF şi Eurofisc

Propunerea reprezintă următorul pas în lupta în curs împotriva fraudei în domeniul TVA, precizează sursa citată. Acesta împuterniceşte EPPO şi OLAF să aibă acces imediat la datele privind TVA, permiţând o evaluare rapidă, la nivelul UE, a investigaţiilor privind fraudele. Prin dotarea acestor agenţii cu informaţii cuprinzătoare şi în timp util, activităţile frauduloase pot fi identificate, oprite şi urmărite penal rapid. Această colaborare consolidată nu numai că consolidează lupta împotriva fraudei transfrontaliere, ci şi promovează un mediu de afaceri echitabil şi just în întreaga UE.

În plus, propunerea stabileşte canale de comunicare directe şi eficiente între EPPO, OLAF şi Eurofisc - reţeaua europeană a funcţionarilor din statele membre însărcinaţi cu combaterea fraudei în domeniul TVA - consolidând capacitatea acestora de a coordona investigaţiile transfrontaliere şi de a face schimb de informaţii critice în timp real. Instrumentele de cooperare vor valorifica potenţialul soluţiilor digitale existente şi noi în ceea ce priveşte schimbul securizat de informaţii fiscale pentru combaterea fraudei fiscale.

"Combaterea fraudei în domeniul TVA este o prioritate pentru mine şi pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare şi de a asigura condiţii echitabile pe piaţa unică. Cei care încearcă să profite prin fraudă vor fi traşi la răspundere. Cu instrumente digitale şi un schimb mai bun de informaţii, construim un sistem fiscal mai puternic şi mai echitabil pentru toţi", a afirmat Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată.

