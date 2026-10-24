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Frică în capitala Franței. Protestele îi determină pe parizieni să-și cumpere arme de autoapărare: „Poți fi luat prin surprindere”

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Proprietarii magazinelor din centrul Parisului le-au baricadat, în așteptarea unor noi violențe în acest weekend. Foto: Profimedia
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Din articol
Cele mai grave tulburări sociale recente „Trebuie să fii pregătit”

Parizienii cumpără grenade cu gaz lacrimogen şi spray-uri cu piper pentru a se apăra pe ei şi proprietăţile lor, în timpul protestelor care se preconizează că vor continua pe parcursul weekendului, a declarat pentru Reuters proprietarul unui magazin de arme din capitala Franţei.

Cele mai grave tulburări sociale recente

Franţa a fost lovită weekendul trecut de cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani, pe măsură ce protestele naţionale față de preţurile ridicate şi serviciile publice în declin au degenerat în revolte. O primărie a fost incendiată, magazine au fost jefuite, iar clădirile au fost acoperite cu graffiti, în timp ce grupuri violente s-au ciocnit cu forţele de ordine în oraşe din toată ţara.

Poliţia a autorizat doar o manifestaţie sindicală la Paris, sâmbătă, respingând cererile de organizare a mitingurilor depuse de principalul sindicat studenţesc din Franţa, UNEF, şi de mişcarea anti-sistem „Vestele Galbene”.

La magazinul de arme „Armurerie de la Bourse” din centrul Parisului, proprietarul Yves Gollety a declarat pentru Reuters că a observat o creştere semnificativă a vânzărilor de arme neletale începând cu weekendul trecut. Magazinele aflate la doar 30 de metri distanţă au fost jefuite, iar obloanele lor au fost smulse, a spus el. „Este prima dată când observăm o astfel de creştere, şi asta în rândul tuturor segmentelor populaţiei”, a spus Gollety, adăugând că printre clienţii săi se numără comercianţi, proprietari de restaurante şi persoane fizice. „Oamenii au suferit traume fizice şi sunt speriaţi”, a arătat el.

Cele mai vândute produse sunt spray-urile cu piper şi grenadele cu gaz lacrimogen, despre care Gollety spune că pot fi folosite doar în scopul autoapărării. Gollety, care este şi preşedintele asociaţiei naţionale a armurierilor, a declarat pentru ziarul francez Le Parisien că s-au înmulţit de zece ori comenzile.

Cetăţenii au voie să cumpere doar cartuşe mici, cu o capacitate sub 100 de mililitri, a spus Gollety.

Alain Di Crescenzo, preşedintele Camerei de Comerţ din Franţa, i-a îndemnat pe comercianţi să se abţină de la utilizarea armelor pentru a-şi apăra afacerile. Vineri, într-o intervenţie la postul de radio Europe 1, el a afirmat că a văzut personal comercianţi care se înarmau cu bâte de baseball, răngi şi puşti de vânătoare.  „Este extrem de îngrijorător”, a spus el. „Nu este treaba lor să facă asta... Ar adăuga suferinţă peste suferinţă”, a comentat Di Crescenzo. „Poliţia trebuie lăsată să-şi facă treaba şi recomand prudenţă maximă”, a adăugat el.

„Trebuie să fii pregătit

Un comerciant care vinde motociclete şi scutere în arondismentul 15 din Paris a declarat pentru Reuters că a cumpărat trei recipiente mari cu gaz lacrimogen, plus încă unul mic, pentru a-şi proteja magazinul. „Poţi fi luat prin surprindere, oamenii putând sosi fără niciun avertisment prealabil. Aşa că trebuie să fii pregătit”, a spus comerciantul, care a cerut să nu fie identificat.

Guvernul francez a promis măsuri de securitate mai stricte şi va mobiliza 70.000 de poliţişti, susţinuţi de unităţi specializate, pentru protestele de sâmbătă, dar numărul tot mai mare de persoane care se gândesc cum să se apere ilustrează temerile parizienilor pe măsură ce se apropia weekendul.

Un bărbat care a vizitat magazinul lui Gollety, un angajat din domeniul financiar în vârstă de 58 de ani care nu a dorit să fie identificat, a spus că a cercetat opţiunile de autoapărare, deşi, în cele din urmă, nu a cumpărat nimic cu această ocazie. „Având în vedere ce s-a întâmplat săptămâna trecută şi riscul ca acest lucru să se repete weekendul viitor, aş prefera să fiu prudent şi să mă protejez”, a explicat el, adăugând că are de mult timp sentimentul că nu se simte în siguranţă. „Mă gândesc la asta de mult timp şi cred că voi lua unele măsuri”, a spus el.

În altă parte a Parisului, Yvan Weiss, proprietarul unei firme de consultanţă financiară, a declarat pentru Reuters că ia măsuri pentru a evita spargerea vitrinelor magazinului său. Întrebat dacă s-a gândit să-şi procure spray cu piper sau alte echipamente de apărare, el a răspuns că s-a gândit la asta, dar, în cele din urmă, a decis să instaleze obloane metalice mecanice la faţada magazinului său.

Editor : Ș.R.

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