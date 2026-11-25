Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că Rusia intensifică conflictul cu Occidentul pe teritoriul european și în spațiu, în încercarea de a convinge opinia publică din țara sa, din ce în ce mai sceptică, să-și mențină sprijinul față de Ucraina, relatează Financial Times.

În cadrul unui discurs ținut în fața Bundestagului înaintea dezbaterilor privind bugetul de miercuri, Merz a apărat planurile de a majora cheltuielile pentru apărare cu 30% și de a aloca 11,6 miliarde de euro pentru Ucraina în 2027.

„Cheltuim prea mulți bani pentru a sprijini Ucraina? . . . Rusia știe exact ce vrea, iar Rusia vrea mai mult decât Ucraina”, le-a spus el deputaților.

Merz a adăugat: „Rusia intensifică acțiunile în regiunea baltică, Rusia intensifică acțiunile în Polonia, Rusia intensifică acțiunile în regiunea Mării Negre, Rusia intensifică acțiunile în spațiu, iar Rusia intensifică acțiunile la scară largă. Chiar și aici, în propria noastră țară, chiar cu prețul vieților omenești”.

Guvernul german a declarat luni că „ia în serios” rapoartele serviciilor de informații transmise de aliații occidentali, potrivit cărora Rusia ar urma să lanseze o armă nucleară în spațiu încă de luna viitoare.

Avertismentul vine într-un moment în care sprijinul public german pentru ajutorul militar acordat Ucrainei pare să scadă, un sondaj realizat de Forsa arătând, pentru prima dată de la începutul cercetării în 2023, că mai puțin de jumătate dintre respondenți se declară în favoarea unui astfel de ajutor.

La aproape cinci ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, mai mult de opt din zece persoane consideră Moscova o amenințare. Totuși, doar 46% dintre cei chestionați au susținut ajutorul militar acordat de Berlin Kievului, o scădere față de 59% înregistrată anul trecut, potrivit unui sondaj publicat de Fundația Korber.

Nici opinia publică germană nu este convinsă de încercările guvernului de a demonstra că industria de apărare în plină expansiune a Ucrainei și experiența sa de război aduc beneficii Europei, doar jumătate din populație împărtășind această opinie, potrivit sondajului Korber. Conform sondajului, două treimi dintre germani s-au declarat împotriva asumării de către Germania a unui rol de lider în domeniul apărării europene.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, anul trecut, Berlinul a detronat Washingtonul ca principal donator financiar și militar al Kievului. Pe plan intern, Merz a coordonat un program masiv de reînarmare, după ani de investiții insuficiente în forțele armate.

Cancelarul conservator, în vârstă de 71 de ani, s-a angajat să transforme Bundeswehr-ul în „cea mai mare armată convențională din Europa” pentru a apăra continentul împotriva Rusiei și a acceptat oferta Franței de a se alătura discuțiilor privind extinderea umbrelei nucleare franceze, pe fondul diminuării angajamentelor Statelor Unite față de continent.

Însă el a fost implicat și în conflicte în cadrul coaliției cu partenerul său minoritar, social-democrații, pe tema reducerilor cheltuielilor sociale, și s-a străduit să relanseze economia. Popularitatea lui Merz este cea mai scăzută dintre toți cancelarii din perioada postbelică.

Între timp, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, care înregistrează un scor de 28% în sondaje, a cerut în repetate rânduri încetarea sprijinului militar acordat Ucrainei și reluarea comerțului cu energie cu Rusia.

Această presiune internă este unul dintre motivele pentru care Berlinul încearcă să asigure finanțare multianuală pentru Kiev în cadrul următorului buget al UE, pentru perioada 2028-2034, au declarat surse la curent cu discuțiile.

Un astfel de angajament ar consolida, de asemenea, poziția Europei în cadrul viitoarelor negocieri cu SUA, Rusia și Ucraina privind soluționarea conflictului, au afirmat aceștia.

La o săptămână după ce a reunit 40 de țări la Berlin în cadrul unei așa-numite reuniuni a Coaliției de Voință, la care au participat și ginerele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, Merz a sugerat că discuțiile înregistrează progrese.

„Tocmai această hotărâre ne permite să nutrim un optimism prudent în ceea ce privește pacea — o pace autentică”, a spus el.

Citește și:

Reacția șefului NATO la informațiile potrivit cărora Rusia se pregătește să lanseze o armă nucleară în spațiu

Șeful serviciilor speciale din Polonia avertizează că Putin ar putea atrage și alte țări în război

Editor : A.M.G.