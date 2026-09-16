Friedrich Merz, contestat după înfrângerea CDU în Saxonia-Anhalt. Liderii partidului cer „stabilitate”

Friedrich Merz se confruntă cu presiuni tot mai mari în interiorul propriului partid, după victoria răsunătoare a AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Înaintea scrutinului de duminică din Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest, opt lideri de land ai CDU și-au exprimat public sprijinul pentru cancelarul Germaniei, în timp ce Merz a renunțat la discursul programat la Adunarea Generală a ONU, invocând necesitatea de a rămâne la Berlin, anunță The Guardian.

Lideri influenți ai partidului lui Friedrich Merz din Germania și-au exprimat sprijinul pentru cancelar, pe fondul speculațiilor tot mai intense privind viitorul său politic.

Poziția lui Merz pare din ce în ce mai fragilă după rezultatul surprinzător al alegerilor regionale de la începutul acestei luni, când partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) a învins detașat Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în Saxonia-Anhalt.

Merz renunță la discursul de la ONU

În condițiile în care duminică vor avea loc alegeri în alte două landuri germane, unde sondajele indică rezultate bune pentru AfD, Merz a anulat planul de a lua cuvântul la Adunarea Generală a ONU de la New York săptămâna viitoare.

„Prezența sa este necesară la Berlin”, a declarat un oficial guvernamental, sub condiția anonimatului.

Decizia a alimentat noi speculații potrivit cărora cancelarul, aflat sub presiune după doar 16 luni de mandat, s-ar putea pregăti să demisioneze sau ar putea rămâne în funcție pentru a respinge o eventuală încercare de înlăturare.

În acest context, opt președinți de land din cadrul CDU au emis o declarație comună prin care și-au exprimat sprijinul pentru Merz.

Liderii CDU cer „stabilitate”

Referindu-se la amenințarea reprezentată de partidele nativiste din Europa, liderii regionali au transmis că Germania are nevoie de stabilitate într-un moment de presiune asupra partidelor tradiționale.

„Acum mai mult ca oricând, peisajul politic german are nevoie de stabilitate”, au scris aceștia, făcând referire și la alegerile de anul viitor din Polonia, Italia, Spania, Grecia și Franța, în care establishmentul politic se confruntă cu provocări din partea extremei drepte.

„Calea către restabilirea încrederii publicului în creștin-democrați constă în ascultare și acțiune politică, nu în dezbateri privind personalul”, au adăugat liderii CDU.

Aceștia au subliniat că Germania are nevoie de „fiabilitate și acțiune decisivă” și au transmis că, în calitate de lideri ai landurilor, „dorim și vom face tot ce ne stă în putință pentru a realiza acest lucru împreună cu cancelarul”.

Printre semnatari s-au numărat și lideri care au fost menționați drept posibili succesori ai lui Merz, între care Hendrik Wüst, premierul landului Renania de Nord-Westfalia.

Markus Soder, premierul Bavariei și un politician conservator, a declarat, de asemenea, că îl susține pe Merz.

Alegerile regionale, test pentru cancelarul german

Rămâne de văzut cât timp va rezista această manifestare de solidaritate față de Merz, în condițiile în care rezultatul alegerilor din acest weekend ar putea influența dezbaterea din interiorul CDU.

Sondajele indică faptul că alegătorii ar putea sancționa din nou CDU în landurile Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest, de pe coasta Mării Baltice, pe fondul nemulțumirii față de guvernul federal de coaliție condus de Merz și format împreună cu social-democrații.

Merz, care este și președintele CDU, va convoca duminică seara o ședință a conducerii partidului pentru a coordona reacția formațiunii pe măsură ce vor fi anunțate rezultatele.

Membri de rang înalt ai partidului au descris reuniunea drept o „demonstrație de unitate” preventivă în sprijinul cancelarului.

AfD încearcă să profite de slăbirea CDU

Victoria răsunătoare a partidului anti-imigrație și pro-Kremlin AfD în Saxonia-Anhalt a provocat o undă de șoc în cea mai mare economie a Europei și nu numai.

AfD nu a reușit însă să obțină majoritatea absolută necesară pentru a guverna singur în acest land.

Partidul încearcă acum să obțină suficient sprijin din partea parlamentarilor altor formațiuni pentru a-l face pe candidatul său principal, Ulrich Siegmund, primul lider regional de extremă dreapta din Germania de la perioada nazistă încoace.

Merz a preluat funcția de cancelar în mai 2025, promițând să reducă avântul AfD prin revigorarea economiei germane, aflată în declin, și prin abordarea temerilor legate de migrația „nereglementată”.

În schimb, AfD se află acum în fruntea sondajelor naționale și beneficiază de un elan electoral evident.

Co-liderul partidului, Alice Weidel, a declarat că își propune „distrugerea” CDU și a promis săptămâna trecută, în parlament, că partidul lui Merz „nu va mai câștiga niciodată alte alegeri”.

Merz atacă AfD în Bundestag

În cadrul aceleiași dezbateri din Bundestag, Merz, palid și aflat în defensivă, i-a atacat pe Weidel și pe parlamentarii AfD, acuzându-i că urmăresc o „curățare etnică” prin apelurile lor la „remigrare”, un program de deportări în masă a cărui legalitate este contestată.

Criticii au susținut că, în același timp, cancelarul nu a reușit să prezinte o viziune clară pentru restul mandatului său.

Weidel, al cărei partid a primit felicitări din partea lui Donald Trump și Elon Musk pentru victoria din Saxonia-Anhalt, i-a ironizat miercuri pe liderii landurilor care și-au exprimat sprijinul pentru Merz.

„CDU arată clar că mizează pe «afaceri ca de obicei», în loc de schimbările pozitive de care au nevoie cetățenii”, a scris ea pe platforma de socializare X, deținută de Musk. „Singura cale de a realiza aceste schimbări este alături de AfD!”

Verzii avertizează asupra unei posibile crize politice

Evenimentele din această lună au alimentat un sentiment de neputință și teamă în rândul principalelor partide democratice din Germania.

Chiar și Partidul Verde, aflat în opoziție, a îndemnat CDU să își redreseze situația înainte de a fi prea târziu.

„Luați-vă în mână”, a declarat Felix Banaszak, co-liderul Verzilor, la Berlin, adresându-se lui Merz și CDU și cerându-le să pună capăt speculațiilor pe care le-a calificat drept destabilizatoare.

Banaszak a afirmat că, deși nu susține guvernul de centru-dreapta condus de Merz, apelurile la un „Kanzlertausch” - înlocuirea cancelarului Merz cu un alt creștin-democrat - ar putea declanșa alegeri anticipate în care AfD ar putea obține câștiguri.

„Trăim vremuri atât de dramatice încât această țară pur și simplu nu-și poate permite asta în acest moment”, a spus el.

Următoarele alegeri generale din Germania sunt programate pentru 2029.

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Editor : C.A.