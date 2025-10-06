Live TV

Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era obiectivul acestora

Data actualizării: Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că presupune că Rusia se află în spatele majorităţii incursiunilor dronelor observate în Germania în acest weekend, inclusiv a celor care au perturbat zeci de zboruri şi au blocat peste 10 mii de pasageri la aeroportul din München, relatează Reuters.

El a adăugat că frecvenţa incursiunilor în spaţiul aerian european este fără precedent, chiar şi în comparaţie cu perioada Războiului Rece, dar niciuna dintre dronele observate până acum nu era înarmată. Toate efectuau zboruri de recunoaştere, a spus el.

„Presupunem că Rusia se află în spatele majorităţii acestor zboruri cu drone”, a spus Merz.

Sursa citată scrie că incidentul de la München este cel mai recent dintr-o serie de incidente similare cu drone care au zguduit aviația europeană și au ridicat îngrijorări mai ample privind securitatea, după ce săptămâna trecută intruziunile în spațiul aerian au determinat închiderea temporară a aeroporturilor din Danemarca și Norvegia.

Incidentele au provocat o reacție puternică din partea liderilor Uniunii Europene, care au susținut miercuri, la summitul de la Copenhaga, planurile de consolidare a apărării blocului cu măsuri anti-drone.

„Europa trebuie să fie capabilă să se apere”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen după reuniune.

Autoritățile nu au acuzat public un actor specific pentru incidentul cu drone de la München, dar unii oficiali europeni au sugerat că Rusia se află în spatele altor încălcări recente ale spațiului aerian.

„Rusia încearcă să ne testeze. Dar Rusia încearcă, de asemenea, să semene diviziune și anxietate în societățile noastre”, a declarat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Digi Sport
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și...
Sebastien Lecornu
Premierul francez și-a dat demisia la mai puțin de 12 ore de când...
ploi
Vreme extremă în România. Cod roșu de ploi abundente și inundații în...
alina bica_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția ministrului Justiției după „eliberarea” Alinei Bica. Radu...
Ultimele știri
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot apărea probleme
Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre
Fritzlar, Georg-Friedrich-Kaserne, 24.09.2024, Einziges Kampfhubschrauberregiment des Deutschem Heeres praesentiert sich
Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz
Russian Army Group Dnepr Combat Engineers
Băsescu critică zidul anti-drone al Ursulei von der Leyen: „Evoluția tehnologică e prea rapidă.” Ce soluție propune
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării avertizează: „Bundeswehr nu poate fi prezent peste tot unde apar drone pentru a le doborî”
fgvafdvba
Bucăți de drone, găsite lângă Varșovia. Norvegia trimite Poloniei avioane F-35 să-și apere granița cu Rusia. „Vom fi pregătiți”
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Sorin Cârțu a explodat: „Vă e frică de Becali? Nu vă e jenă, rușine?” Atac furibund la adresa lui Istvan...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos