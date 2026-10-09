Friedrich Merz este „indignat” după ce Gerhard Schroder a fost prezent la o petrecere de ziua de naștere a lui Vladimir Putin

Friedrich Merz este „profund indignat” de faptul că fostul cancelar german Gerhard Schroder a participat la o petrecere de aniversare organizată în onoarea președintelui rus Vladimir Putin la Moscova, a declarat vineri un purtător de cuvânt, conform dpa.

Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Steffen Meyer, a declarat că „Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina”. În fiecare zi, ordinele lui Putin provocau „suferințe incomensurabile, victime în rândul civililor, familii destrămate, morți și răniți”, a adăugat Meyer.

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„În acest context, cancelarul consideră că este pur și simplu imoral ca domnul Schroder să sărbătorească alături de domnul Putin într-o astfel de zi”, a declarat Meyer.

Potrivit Kremlinului, Schroder s-a alăturat lui Putin la Moscova miercuri, cu ocazia împlinirii vârstei de 74 de ani.

Miercuri „dimineaţă, Vladimir Putin a aflat din presă că Gerhard Schroeder se afla la Moscova pentru afaceri. Preşedintele l-a invitat pe vechiul său prieten să i se alăture”, a transmis Kremlinul pe Telegram, a notat AFP.

Gerhard Schroder a ocupat funcția de cancelar între 1998 și 2005. În vârstă de 82 de ani, acesta este un prieten al lui Putin și a fost criticat ani în șir pentru această relație strânsă și pentru implicarea sa în afaceri cu companii rusești.

Schroder s-a întâlnit de mai multe ori cu Putin de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Presa rusă a dezvăluit săptămâna trecută că Schroeder, 82 de ani, care întreţine legături de lungă durată cu Putin, a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus, un lanţ rusesc de supermarketuri care în trecut a aparţinut grupului german Globus.

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Editor : A.M.G.