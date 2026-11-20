Partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU), din care face parte cancelarul german Friedrich Merz, a profitat de entuziasmul generat de lansarea jocului video Grand Theft Auto VI pentru a-și promova realizările guvernării. Formațiunea a publicat pe Instagram o imagine în care Merz apare în postura unui gangster, cu ochelari de soare și vestă antiglonț, alături de mesajul „Realizări înainte de GTA VI”. Postarea a fost ironizată de Ricarda Lang, fosta lideră a Partidului Verzilor, relatează vineri agenția DPA.

CDU a distribuit pe Instagram o imagine în care Merz apare purtând ochelari de soare și o vestă antiglonț, pe fundalul unor palmieri. Fotografia este însoțită de mesajul: „Realizări înainte de Grand Theft Auto VI”.

Expresia face trimitere la o memă virală pe internet, „înainte de GTA VI”, care ironizează faptul că diverse evenimente se petrec mai repede decât lansarea jocului video, a cărui apariție a fost amânată în repetate rânduri.

Prin această postare, CDU face referire, aparent, la acordurile încheiate de coaliția de guvernare, formată din conservatori și social-democrați, în urma unei reuniuni desfășurate marți și prelungite până târziu în noapte, potrivit DPA.

Printre măsurile convenite se numără reducerea, discutată de mai mult timp, a taxei pe energia electrică. Deocamdată, însă, finanțarea acestei reduceri este asigurată doar pentru anul 2027.

Ricarda Lang, fosta co-lideră a Partidului Verzilor, a ironizat postarea pe platforma X.

„Chiar mă întrebam în această dimineață cine va veni cu cea mai jenantă postare inspirată de GTA. Ei bine, conservatorii își pot asuma cel puțin această «realizare»”, a scris ea.

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Verzii au criticat planurile guvernului privind reducerea taxei pe energia electrică, considerând că măsurile propuse sunt insuficiente.

Lansarea Grand Theft Auto VI a stârnit un interes uriaș în rândul fanilor din întreaga lume. Considerat cel mai costisitor proiect de divertisment realizat vreodată, jocul a devenit disponibil în Germania la miezul nopții, pentru consolele PlayStation 5, produse de Sony, și Xbox Series X/S, de la Microsoft.

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Acțiunea din GTA VI se desfășoară într-o lume deschisă, în care jucătorii intră în rolul unor infractori mărunți care încearcă să obțină bani și faimă prin furturi, jafuri și trafic de droguri.

Deși fanii apreciază libertatea extinsă de explorare și acțiune oferită de joc, seria Grand Theft Auto a fost criticată în repetate rânduri din cauza reprezentărilor explicite ale violenței.

Editor : C.A.