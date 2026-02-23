Live TV

Friedrich Merz, încă un atac la președintele Rusiei, la patru ani de la invazie: „Putin e la cel mai jos nivel al barbariei"

Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
Ajutor militar

Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat luni Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei”, declaraţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la invadarea Ucrainei, relatează AFP.

În cadrul unui eveniment organizat la Berlin pentru a susţine Ucraina, cancelarul Friedrich Merz a mai spus că „Rusia nu va câştiga acest război”, afirmând că aceasta „vrea să facă să se creadă acest lucru, dar realitatea este cu totul alta”.

„Face parte din propagandă şi se înscrie (...) în cadrul războiului psihologic. Pe front, Rusia nu mai câştigă teren, dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câştiguri surprinzătoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mai mult de sancţiuni şi de război decât ne-ar putea sugera uneori mass-media”, a adăugat liderul german.

În timp ce Uniunea Europeană nu va putea adopta luni noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului Ungariei, Merz a îndemnat „partenerii europeni să nu slăbească eforturile în sprijinul comun acordat Ucrainei”.

„Ne aflăm la un moment decisiv care ar putea hotărî soarta întregului nostru continent”, a continuat el. Şi a avertizat: „Trebuie să fim cu toţii conştienţi că modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact durabil asupra vieţii noastre şi asupra rolului nostru în lume”.

După Statele Unite, Germania este cel mai mare susţinător militar al Ucrainei. Potrivit unei baze de date a Institutului Kiel, Berlinul a furnizat ajutor militar în valoare de aproximativ 20 de miliarde de euro până la 31 decembrie 2025, fiind devansat doar de Statele Unite, cu aproape 65 de miliarde de euro.

La sfârşitul anului 2025, potrivit registrului central al străinilor, aproape 1,330 milioane de refugiaţi ucraineni se aflau în Germania, dintre care 1,291 milioane erau cetăţeni ucraineni.

