Friedrich Merz: „Nu este o opțiune” ca Germania să dețină bombe atomice, dar ar putea transporta arme nucleare americane

Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a explicat miercuri că Germania ar putea oferi avioane militare capabile să transporte bombe atomice, insistând în acelaşi timp că nu este vorba ca ţara sa să dispună de propriile arme nucleare în cadrul unei eventuale „umbrele nucleare” europene de descurajare.

La podcastul 'Machtwechsel' (Schimbarea puterii), înregistrat după Conferinţa de securitate de la Munchen de la sfârşitul săptămânii trecute, unde a confirmat că poartă discuţii preliminare cu preşedintele francez Emmanuel Macron privind o forţă nucleară europeană de descurajare, Merz a subliniat că Germania dispune în cadrul forţelor sale armate de „avioane capabile să transporte încărcătură nucleară”.

„Am fi în măsură să transportăm arme nucleare americane. Teoretic, asta s-ar putea aplica şi armelor nucleare britanice şi franceze”, a explicat el.

Merz a remarcat că, din câte înţelege el, armele nucleare franceze sunt în cea mai mare parte cu lansare de pe mare, „ceea ce, din punct de vedere tehnic, probabil, le face mai puţin fezabile”.

„Toate aceste chestiuni implică un munte de probleme tehnice nerezolvate, un munte de probleme juridice şi de drept internaţional neclarificate şi un munte de întrebări practice pe care trebuie să le discutăm împreună”, a explicat cancelarul german. „Suntem chiar la început. Singurul lucru care s-a întâmplat până acum este că şeful guvernului german i-a spus preşedintelui francez: să vorbim despre asta. Nimic mai mult”, a adăugat el, evocând că, în epocă, fostul preşedinte francez Charles de Gaulle îi propusese ex-cancelarului german Konrad Adenauer includerea Germaniei sub umbrela nucleară franceză.

La acel moment, Adenauer nu a acceptat propunerea, iar acum Emmanuel Macron a ridicat-o deja de două ori, a afirmat el. „Cei doi predecesori ai mei nu au abordat această idee la momentul respectiv, şi pe bună dreptate, dar vremurile s-au schimbat şi mi-ar plăcea măcar să discutăm despre oferta francezilor”, a explicat cancelarul Merz.

În acelaşi timp, Friedrich Merz a reiterat că dotarea Germaniei cu propriile arme nucleare „nu este o opţiune”. Germania, a amintit el, are interdicţie în acest sens, având în vedere că RFG şi RDG au semnat Tratatul „Doi plus Patru” din 1990 cu Franţa, Regatul Unit, Rusia şi SUA, care a redat Germania suveranitatea deplină, aceasta renunţând la posesia de arme atomice, biologice şi chimice.

Germania a semnat, de asemenea, Tratatul de Neproliferare Nucleară, a adăugat Merz. „Nu vreau ca Germania să se gândească la înzestrarea cu arme nucleare proprii”, a insistat el.

„Dar, de exemplu, să discutăm cu Franţa, poate şi cu Regatul Unit, despre posibilitatea consolidării componentei europene a NATO, astfel încât descurajarea nucleară - ca o completare la ceea ce numim umbrela nucleară americană - să poată fi întărită de britanici, francezi şi germani, inclusiv pentru a proteja integritatea teritorială a Germaniei, mi se pare necesar”, a subliniat cancelarul german.

Descurajarea nucleară a NATO se bazează în prezent în principal pe armele nucleare americane, dar odată cu dezangajarea preşedintelui Donald Trump în Europa, „bătrânul continent” şi-a început drumul către o mai mare independenţă faţă de SUA în materie de apărare.

Potrivit postului de televiziune public german ARD, se estimează că există aproximativ 20 de arme nucleare tactice la baza aeriană Buchel, în Renania-Palatinat, dar această informaţie nu a fost confirmată oficial. Escadrila aeriană tactică nr.33 a Forţelor aeriene germane se află în Buchel, una dintre cele două baze pentru avioanele de luptă Tornado.

Editor : M.I.

