Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen: UE nu decide sprijinul militar pentru Ucraina

Ursula von der Leyen și Friedrich Merz / Sursa foto: Profimedia Images

Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat marţi cancelarul german Friedrich Merz, răspunzând la comentarii ale preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanţiile de securitate.

Sprijinul militar pentru Ucraina este o chestiune care ţine de membrii aşa-numitei Coaliţii a Voinţei, a declarat Merz într-un interviu acordat postului de televiziune Sat.1, potrivit Agerpres.

Comentariile sale vin după critici similare din partea ministrului german al Apărării, Boris Pistorius, luni, după ce un articol din Financial Times susţinea că von der Leyen a vorbit despre planuri specifice de a trimite trupe terestre în Ucraina în cazul unui armistiţiu.

Merz a precizat că nu există astfel de planuri concrete pentru acţiuni militare, "cel puţin nu în Germania". Garanţiile de securitate pe termen lung pot fi decise doar după ce există un armistiţiu sau un acord de pace, a subliniat el. Chiar şi atunci, el spune că ar avea "rezerve considerabile" cu privire la desfăşurarea de trupe germane şi a subliniat că acest lucru ar trebui aprobat de parlament.

O desfăşurare ar depinde şi de tipul de acord încheiat cu Rusia, a adăugat el. "Există încă multe, multe obstacole de depăşit, posibil pe o perioadă destul de lungă de timp", a afirmat Merz.

Coaliţia Voinţei, formată din aproximativ 30 de ţări, urmează să se întâlnească joi la Paris pentru discuţii privind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi alte subiecte.

